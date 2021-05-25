Самый активный в мире вулкан унес жизни десятков человек и уничтожил полтысячи зданий: фото

В Конго извергается вулкан Ньирагонго, который является самым активным в мире. Более 30 человек стали жертвами извержения.
Об этом говорится на Reuters.
Некоторых из погибших убил ядовитый газ поднимающийся из застывшей лавы. По словам спасателей, они предупредили местных не рисковать и не приближаться к зонам, где разливается лава.
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Жители пострадавшего от извержения города Гома пытаются расчистить остатки изуродованных домов. Поток лавы сжег или частично повредил почти полтысячи домов.
Вулкан Ньирагонго до сих пор сохраняет активность. В регионе фиксируют подземные толчки.
Обсерватория, которая должна была следить за вулканом, осталась без финансирования после коррупционного скандала в 2020 году. Позже стало известно, что организация даже не имела доступа к интернету.
В Демократической Республике Конго возросло количество погибших в результате извержения вулкана.
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