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вторник, 25 мая 2021 13:23

Самый активный в мире вулкан унес жизни десятков человек и уничтожил полтысячи зданий: фото
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Извержение вулкана в Конго уничтожило полтысячи зданий.
Фото: Reuters
Извержение вулкана в Конго уничтожило полтысячи зданий.
Извержение вулкана в Конго уничтожило полтысячи зданий.
Извержение вулкана в Конго уничтожило полтысячи зданий.
Извержение вулкана в Конго уничтожило полтысячи зданий.

В Конго извергается вулкан Ньирагонго, который является самым активным в мире. Более 30 человек стали жертвами извержения.

Об этом говорится на Reuters.

Некоторых из погибших убил ядовитый газ поднимающийся из застывшей лавы. По словам спасателей, они предупредили местных не рисковать и не приближаться к зонам, где разливается лава.

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Жители пострадавшего от извержения города Гома пытаются расчистить остатки изуродованных домов. Поток лавы сжег или частично повредил почти полтысячи домов.

Вулкан Ньирагонго до сих пор сохраняет активность. В регионе фиксируют подземные толчки.

Обсерватория, которая должна была следить за вулканом, осталась без финансирования после коррупционного скандала в 2020 году. Позже стало известно, что организация даже не имела доступа к интернету.

В Демократической Республике Конго возросло количество погибших в результате извержения вулкана.

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