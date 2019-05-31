Самые большие часы мира остановили на 4 года

31 мая 1859 был запущен часы Биг-Бена в Лондоне.
Часы на башне в являются крупнейшими в мире. Диаметр циферблата - 7 метров. Длина стрелок - 2,7 и 4,2 метра. Общий вес - 5 тонн.
Часовой механизм считается эталоном надежности.
Во время Второй Мировой войны, когда немецкие бомбардировки повредили два циферблата и крышу башни, они не нарушили свой ход.
Циферблаты часов смотрят на все четыре стороны света; выполнены они из Бирмингемского опала, часовые стрелки отлиты из чугуна, а минутные сделаны из меди. В нижней части каждого циферблата расположена надпись "Боже, храни нашу королеву Викторию".
За сборник отвечал часовщик Эдвард Джон Дент.
"Часы Биг-Бена не будут звонить до 2021 года. Будет обеспечена безопасность работников, будут заняты в ремонтных работах Погружение Биг-Бена в тишину является значимым этапом этого важного проекта консервации", - говорит хранитель башенных часов Стив Джаггс.
Реставрации подвергнется оригинальный часовой механизм, кирпичная кладка башни, также будет восстановлена черепица на крыше.
Во время реставрационных работ не будут работать четыре колокола, которые бьют каждые 15 минут.
Услышать звон Биг-Бена можно будет во время празднования Нового года.
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Ремонтные работы могут обойтись в сумму более 29 млн фунтов стерлингов. Часы Big Ben на башне Вестминистерского дворца в Лондоне, где проходят заседания британского парламента, являющиеся крупнейшими в мире четырёхсторонними часами с боем.
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