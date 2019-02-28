Самые богатые люди мира теряют деньги: подробности

Столицей миллиардеров мира остается Пекин. Там живет 103 миллиардера. Фото: Вести Экономика

В прошлом году в мире миллиардеров стало на 430 человек меньше. Из них 213 из Китая.

Это связано с падением котировок на китайских фондовых биржах и снижением курса юаня, говорится в отчете китайской исследовательской компании Hurun.

На январь 2019-го в КНР вместе с Гонконгом и Тайванем насчитывали 658 миллиардеров. Это на 74 человека больше, чем в США. Правда там миллиардеров в прошлом году стало больше на 13 человек.

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Столицей миллиардеров мира остается Пекин. Там живет 103 миллиардера, в Нью-Йорке - 92.

На Китай, население которого составляет 20% общемирового, приходится 27% всех миллиардеров, говорится в исследовании Hurun. Если ситуация на китайском фондовом рынке улучшится, их количество возрастет.

В течение прошлого года несколько раз падали фондовые рынки США. Потери в Нью-Йорке обернулись дальнейшими потерями на азиатских рынках. 6 февраля 2018-го японский индекс Nikkei потерял 6,6%, китайский Hang Seng упал на 5%, фондовый индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite - на 2,2%.