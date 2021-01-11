"Самую страшную квартиру в мире" хотят продать за $130 тыс

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В Мадриде на продажу выставили "самую страшную в мире квартиру".

Так помещение прозвали пользователи сети за ее неприглядный вид, сообщило издание Nоticia.

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За апартаменты просят почти $130 тыс.

В объявлении отмечается, что квартира включает в себя 4 спальни, оборудованную ванную комнату, гостиную с террасой и просторную кухню.

Но на фото видно, что апартаментам срочно нужен ремонт. Стены квартиры черные от плесени и грязи. Потрепанные окна и некоторые рамы без дверей привели сеть в шок.

На Сумщине полицейские задержали белоруса, который с февраля 2018 находился в международном розыске за финансовые махинации и мошенничество, сообщили в отделе коммуникации полиции Сумской области.