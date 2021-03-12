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суббота, 13 марта 2021 10:05

Саморазвитие важнее чем конкуренция - украинка рассказала, как работают в Нидерландах
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Нидерландское высокопроизводительное общество научилось не только работать, но и отдыхать
Нидерландское высокопроизводительное общество научилось не только работать, но и отдыхать
Нидерландское высокопроизводительное общество научилось не только работать, но и отдыхать
Нидерландское высокопроизводительное общество научилось не только работать, но и отдыхать
Нидерландское высокопроизводительное общество научилось не только работать, но и отдыхать

Писательница и преподаватель Оксана Лозинская 13 лет живет и работает в Нидерландах. Она рассказала Gazeta.ua, как происходил ее процесс интеграции в нидерландское общество и с какими сложностями их пришлось встретиться.

"Украинская и нидерландская культуры очень разные, и если бы я упорно стояла на своем и осталась представительницей украинской культуры, я просто не могла бы там выжить ни в рабочей среде, ни в частной, ни в социальной", - сказала она.

"Я изменилась во многом. Особенно - в бизнес-этике и рабочей культуре. Бизнес-культура в Нидерандах и в Украине кардинально разные. Украинцы принимают более американский стиль - маскулинный: желание конкурировать, добиваться успеха. Голландский - феминный: ориентированный на то, чтобы "оставаться близко к себе", саморазвиваться. Для них гораздо важнее отношения, качество жизни, а не конкуренция и стремление достигать и иметь высокие должности любой ценой. Конечно, это тоже есть. Но эти вещи гораздо меньше весят, чем качество жизни и отношений. У голландцев всегда в приоритете баланс между рабочим временем и отдыхом, а украинцы могут ожидать от человека, что он будет работать день и ночь ", - добавила Лозинская.

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"У меня не было защитных механизмов организма. Мы с детства знали, что нужно развиваться, расти, пробиваться. Но никто нас не учил, как правильно планировать свое время и отдыхать, чтобы потом иметь возможность эффективно работать. В нидерландской культуре важно личное время. А мы в Украине привыкли работать, пока не упадешь", - отметила она.

Королевство Нидерландов - это комбинированная государство, которое охватывает земли Нидерландов, Кюрасао, Синт-Мартен и Арубы. Основная часть Нидерландов находится в Западной Европе, остальные - это острова в Карибском море.

Государство занимает площадь всего 41 543 км², но очень плотно заселено. Жителей - 16,5 миллионов человек. Официальным языком является нидерландский, но почти каждый знает английский и многие свободно владеют немецким и французским.

Автор: Валерия Радзиевская
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Дата
13
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