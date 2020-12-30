Самопровозглашенного святого убивали несколько раз

Выловлено в реке тело Распутина / Wikipedia

30 декабря 1916-го под утро убили российского самопровозглашенного святого Григория Распутина. Его уничтожила знать, стремившейся положить конец его влияниям на царскую семью.

Распутин был крестьянином из Сибири. В подростковом возрасте обратился к вере и объявил себя целителем со способностью видеть будущее. 1908 года завоевал расположение царя Николая II и царицы Александры. Сумел остановить кровотечение в их сына Алексея, страдавшего гемофилией. С тех пор имел сильное влияние на правящую семью империи, что возмущало дворян, духовенство и некоторых крестьян. Его обвиняли в распутстве и пьянстве.

Особенно повлиял на царицу. По слухам, был ее любовником. Когда царь Николай II возглавил русские войска в Первой мировой войне, Распутин эффективно руководил страной через царицу Александру, способствуя коррупции и беспорядку в империи.

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По слухам, задумывал заключить сепаратный мир с Германией. Опасаясь растущей власти Распутина, группа дворян во главе с князем Феликсом Юсуповым и великим князем Дмитрием Павловичем, двоюродным братом царя Николая, Распутина заманили во дворец Юсуповых в ночь на 30 декабря 1916-го.

Сначала убийцы накормили его едой и вином с цианидом. Когда не умер от яда, застрелили с близкого расстояния, оставив умирать. Однако вскоре Распутин будто ожил и попытался сбежать с территории дворца, после чего его снова застрелили и жестоко избили. Наконец Распутина связали и бросили в ледяную реку. Тело нашли через несколько дней, а 2 главных заговорщика, Юсупов и Павлович, отправились в ссылку.

Вскоре после этого большевики уничтожили империю Романовых, а царя Николая II с семьей расстреляли.