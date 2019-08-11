Самолет начал рассыпаться в воздухе: обломки повредили автомобили и дома

В Италии фрагменты самолета повредили 25 машин и 12 домов. Фото: La Repubblica

В аэропорту Рима совершил аварийную посадку Boeing 787 авиакомпании Norwegian. Небольшие фрагменты самолета упали на крыши и автомобили в городе Фьюмичино.

Как отмечается, у самолета возникли проблемы с двигателем сразу после взлета. Аварийная посадка прошла без проблем в присутствии чрезвычайных служб и пожарных. Об этом сообщает La Repubblica.

Boeing 787 следовал в Лос-Анджелес. На его борту находилось 298 пассажиров. В результате инцидента никто не пострадал, однако обломки самолета разбили окна на 25 автомобилях и повредили крыши 12 домов в городе Фьюмичино. Отдельные обломки достигали длины в 5 см.

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В Италии фрагменты самолета повредили 25 машин и 12 домов. Фото: La Repubblica

В московском аэропорту "Шереметьево" во время эвакуации из самолета пострадали 8 человек. Самолет готовился к взлету и находился на полосе, когда в кабине пилотов сработал датчик задымления. Экипаж решил прервать полет и эвакуировать пассажиров.