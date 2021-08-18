Самое страшное природное бедствия ХХ в. унесло 3,7 млн жизней

Потоп из-за розлива реки Янцзы / SupChina

90 лет назад, 18 августа 1931 года река Янцзы в Китае достигла пика во время ужасного наводнения, унесшего в течение следующих нескольких месяцев прямо и косвенно жизни 3,7 млн человек. Это самое страшное стихийное бедствие ХХ в.

С 1928-го по 1930 год в Китае царила засуха. Зима 1930-1931 годов выдалась снежная, весной выпало много дождей, и реки начали переполняться. Ливни продолжились и летом, их пик пришёлся на июль - август 1931-го. Также произошла небывалая активность циклонов - за один только июль над регионом прошло девять циклонов, когда нормой является два в год.

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Река Янцзы протекает через южный Китай, один из самых густонаселенных районов на Земле. Жители региона, большинство из которых жили на уровне прожиточного минимума, зависели от реки как источника воды для личных и сельскохозяйственных нужд. В апреле в бассейне реки выпало намного больше осадков. Когда в июле снова начались проливные дожди, все было готово к катастрофе. Янцзы затопила территорию 1300 кв. км. К началу августа подъем воды вынудил 500 тыс. человек покинуть дома.

К концу июля 1931 года вышли из берегов крупнейшие реки страны - Янцзы, Хуайхэ и Хуанхэ. Вскоре высокая вода дошла до Нанкина, который в то время был столицей страны, и почти полностью его разрушила. К 19 августа уровень воды превышал норму на 16 м. Вечером 25 августа вода вошла в Великий канал и смыла дамбы. В ту ночь утонуло около 200 тыс. человек. Большинство из них спали.

Поскольку вода продолжала подниматься в первой половине августа и выпало еще больше дождей, рисовые поля, которые преобладали в ландшафте, были затоплены. Урожай уничтожен. Крупные города, такие как Ухань и Нанкин, зависели от риса, и без него люди в городах умирали с голода. Кроме того, из-за загрязненной реки свирепствовали брюшной тиф и дизентерия. Миллионы людей погибли в результате наводнения, от голода и болезней. И многие после того, как вода отступила.

Из-за голода, вызванного отсутствием продовольствия, фиксировали случаи детоубийства и каннибализма.

Бедствие можно было бы предотвратить, если бы тщательно соблюдали меры по борьбе с наводнениями. Янцзы несет большое количество наносов, которые накапливаются на определенных участках реки. Поэтому она требует регулярной очистки. Однако в то время, когда большую часть ресурсов области использовали для гражданской войны, реке не уделяли внимания.