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среда, 25 июля 2018 09:45

Самое длительное полное лунное затмение 21 века: когда наблюдать

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Самое длительное полное лунное затмение 21 века: когда наблюдать
В Украине Месяц начнет постепенно прятаться за тенью Земли уже в 20:14.

27 июля в течение более чем 100 мин спутник Земли будет гореть красным цветом. По подсчетам ученых, затмение станет самым длинным в 21-м веке. В Украине можно будет наблюдать почти за всеми фазами нынешнего затмения.

Рядом с Луной можно будет увидеть Марс, который приблизится к Земле.

Явление можно будет увидеть в Южной Америке, Европе, Африке, Азии и Австралии.

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В Украине Месяц начнет постепенно прятаться за тенью Земли уже в 20:14. Частичное затмение начнется в 21:24, а полное - в 22:30. Именно тогда спутник Земли станет красным. Полностью весь процесс закончится в 2:28.

27 июля должно также произойти значительно заметнее, по мнению ученых, событие: это великое противостояние Марса - когда он приближается к Земле, и расстояние между двумя планетами достигает менее 60 млн км. Затмение можно видеть каждый год, а великое противостояние Марса происходит с интервалом 15-17 лет. И последний раз это было в 2003 году.

Следующие, менее длинные по продолжительности лунные затмения, по данным НАСА США, можно ожидать 21 января и 16 июля 2019, 10 января, 5 июня и 5 июля 2020 и 30 ноября 2020.

Полное лунное затмение происходит, когда весь месяц попадает в тень Земли. Солнечный свет достигает месяца, но сначала он проходит через атмосферу Земли. Атмосфера же фильтрует большую часть этого света, и поэтому месяц выглядит красным. Поскольку месяц - спутник Земли, время от времени он попадает в ее тень.

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