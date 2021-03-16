Самая старая мать в мире осталась без мужа

Йерраматти Мангаямма родила девочек-близнецов, когда ей было 73 года / Narasimhan Venu

Самая старая мать в мире попала в заголовки СМИ после рождения близнецов в возрасте 73 лет в 2019 году.

Теперь Йерраматти Мангаямма живет как мать-одиночка, потому что ее 84-летний муж Раджа умер от сердечного приступа, оставив жену и двоих 12-месячных дочерей Раму Туласи и Уму Туласи на нее. Об этом пишет Daily Star.

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В первые годы брака Йерраматти и Раджа пробовали все, что могли, чтобы зачать ребенка, консультируясь со специалистами и экспериментируя с различными лекарствами, но ничего не помогло. Затем их битва закончилась печально, когда в Йерраматти началась ранняя менопауза в 40 лет.

Летом 2018-го, когда Йерраматти было 72 года, она услышала, что женщина в возрасте 30 лет в ее селе родила ребенка после искусственного оплодотворения. Ей тоже это удалось. Сейчас женщине 75 лет.

Йерраматти и Раджа заплатили $900 со сбережений за курс лечения. Использовали донорскую яйцеклетку, оплодотворенную спермой Раджи. Рама Туласи и Ума Туласи родились в результате кесарева сечения 5 сентября 2019-го в доме престарелых в городе Ахалая и весили чуть меньше 2 кг каждая.