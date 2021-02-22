 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский - мужик, сторонники Порошенко - в состоянии когнитивного диссонанса: неделя в цитатах от Gazeta.ua
Зеленский - мужик, сторонники Порошенко - в состоянии когнитивного диссонанса: неделя в цитатах от Gazeta.ua
Просмотров: 4428
Первая фраза, которую услышал от титушек: "Ты нам за Крым ответишь" - Маркив
Первая фраза, которую услышал от титушек: "Ты нам за Крым ответишь" - Маркив
Просмотров: 2268
"Прячутся по коллекторам. Часто там и умирают" - как в морозы помогают бездомным
"Прячутся по коллекторам. Часто там и умирают" - как в морозы помогают бездомным
Просмотров: 936
Санкции против Медведчука: Зеленский показал, на что способен. Реакция соцсетей
Санкции против Медведчука: Зеленский показал, на что способен. Реакция соцсетей
Просмотров: 3942
Премьеры недели: Балет на Полтавщине и изнасилование Моники Беллуччи
Премьеры недели: Балет на Полтавщине и изнасилование Моники Беллуччи
Просмотров: 918
Создали уникальную мобильную программу для изучения украинского
Создали уникальную мобильную программу для изучения украинского
Просмотров: 234
Кличко просят пересмотреть позицию по Бабьему Яру
Кличко просят пересмотреть позицию по Бабьему Яру
Просмотров: 333
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
Просмотров: 459
Винтажные телефоны и раритетные мотоциклы: коллекционер показал вещи, вышедшие из употребления
Винтажные телефоны и раритетные мотоциклы: коллекционер показал вещи, вышедшие из употребления
Просмотров: 2934
Государство помогает лечь в гроб - выселяют библиотеку им. Евгения Плужника
Государство помогает лечь в гроб - выселяют библиотеку им. Евгения Плужника
Просмотров: 351
Фото
Все фото
6
5
4
3
15
Самая горячая бабушка в мире пьет много воды и ест фрукты
Самая горячая бабушка в мире пьет много воды и ест фрукты
&quot;За жену платят золотом&quot; - украинка о жизни в Турции
"За жену платят золотом" - украинка о жизни в Турции
Разбился военный самолет
Разбился военный самолет
Тысячи человек вышли на митинг за отставку Пашиняна
Тысячи человек вышли на митинг за отставку Пашиняна
Гроб выносили под аплодисменты: как прощались с Андреем Мягковым
Гроб выносили под аплодисменты: как прощались с Андреем Мягковым
Видео
Все видео
Создали самую точную карту Земли
Создали самую точную карту Земли
Меркель забыла одеть маску после речи о Covid-19
Меркель забыла одеть маску после речи о Covid-19
Сеть растрогала такса, которая выкармливает крошечного кабанчика
Сеть растрогала такса, которая выкармливает крошечного кабанчика
"Я что, еще жива?" - 14-летняя девушка упала с высотки на авто
"Я что, еще жива?" - 14-летняя девушка упала с высотки на авто
Пропагандист Соловьев похвалил Гитлера в прямом эфире
Пропагандист Соловьев похвалил Гитлера в прямом эфире
Интервью
1/5
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
Просмотров: 459
Россия будет искать себе нового "Шария"
Россия будет искать себе нового "Шария"
2 Просмотров: 1818
Эксперт рассказал, как "Динамо" может обыграть "Брюгге"
Эксперт рассказал, как "Динамо" может обыграть "Брюгге"
Просмотров: 279
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
1 Просмотров: 2349
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Просмотров: 270
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
21 февраля 2021
Просмотров: 603
Сюрприз
Друг Дмитро з Рівного приходить на могилу до батька, а там хтось встановив пам'ятник. – Ми з братом домовлялися, що після роковин замовимо ...
понедельник, 22 февраля 2021 10:24

Самая горячая бабушка в мире пьет много воды и ест фрукты
6

  Комментировать
50-летняя бабушка Джина Стюарт / Instagram Джины Стюарт
50-летняя бабушка Джина Стюарт / Instagram Джины Стюарт
50-летняя бабушка Джина Стюарт / Instagram Джины Стюарт
50-летняя бабушка Джина Стюарт / Instagram Джины Стюарт
50-летняя бабушка Джина Стюарт / Instagram Джины Стюарт

Модель Джина Стюарт из австралийского Голд-Коста удивляет поклонников в соцсетях юным лицом, и когда говорит, что ей 50 лет и она бабушка.

Стюарт назвали "самой горячей бабушкой в ​​мире". Она говорит, что, кроме здорового питания, заботится об уме, поскольку это не менее важно. Об этом пишет Mirror.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Самая красивая женщина мира вызвала ажиотаж среди поклонников

"Искренне верю в силу ума. Хороший хакер - это душевное спокойствие, понимание того, что меня беспокоит, и максимальное уменьшение стресса. Если меня угнетают или напрягают, создаю себе спокойствие и заряжаюсь заново. Безусловно верю в силу позитивного мышления и уменьшения или устранения негатива", - говорит Джина.

У нее почти 300 тыс. подписчиков в Instagram. Гламурная бабушка регулярно гуляет, пьет много воды и старается придерживаться здоровой диеты, чтобы сохранить хорошую внешность. Живет на побережье Австралии.

"Я живу недалеко от пляжа и люблю каждый день гулять босиком там. 10 тысяч шагов в день важные и помогают мне чувствовать себя хорошо морально. Пью много воды и ем антиоксиданты. Черника - самый лучший фрукт", - говорит Стюарт.

Джина исключила глютен из рациона и чувствует себя намного лучше. Ест небольшими порциями и основные здоровые продукты.

Клейковина или глютен - группа белков в злаковых растений, особенно много ее в пшенице, рже, овсе и ячмене. Зерновые, которые не содержат глютен, - гречка, кукуруза, пшено, рис.

"Верю, что вы то, что едите, чувствуете и думаете. Все это питает ежедневно на каждом уровне. Следует принимать все, что полезно для яркой и здоровой жизни", - говорит Джина.

Джина прославилась 2018-го, когда вышла в финал конкурса Maxim's Finest Australia - соревнование, в котором боролась с 18-летними. Проиграла лишь мес Maxim Australia, но заслужила титул "самой горячей бабушки" в мире.

Модель Victoria's Secret Келли Гейл опубликовала серию откровенных снимков. Красавица позировала в прозрачном белье, что не смогло скрыть ее пышный бюст. Фото знаменитость поделилась в Instagram.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Самая горячая бабушка в мире пьет много воды и ест фрукты». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
февраля

На судне погибло 128 человек

Умер мореплаватель, в честь которого назвали Америку

Разрешили экстрадицию фигуранта дела Гандзюк

В Украине отменили смертную казнь

Самое читаемое
Гроб выносили под аплодисменты: как прощались с Андреем Мягковым
Гроб выносили под аплодисменты: как прощались с Андреем Мягковым
15
 Просмотров: 9846
Гороскоп на 21 февраля: какие сюрпризы ждать от предпоследнего воскресенье зимы
Гороскоп на 21 февраля: какие сюрпризы ждать от предпоследнего воскресенье зимы
 Просмотров: 7065
Популярное обезболивающее может привести к серьезным проблемам со здоровьем
Популярное обезболивающее может привести к серьезным проблемам со здоровьем Просмотров: 6705
На Крещатике схватили четырех карманных воровок: показали фото
На Крещатике схватили четырех карманных воровок: показали фото
4
 Просмотров: 5202
Трамваи на полном ходу сносили столбы и деревья
Трамваи на полном ходу сносили столбы и деревья
6
 Просмотров: 4959
Мир
Вышла замуж в 91 год, после 10 лет ухаживаний мужа
Вышла замуж в 91 год, после 10 лет ухаживаний мужа Просмотров: 108
Россия опозорилась на выставке вооружений IDEX-2021
Россия опозорилась на выставке вооружений IDEX-2021 Просмотров: 729
Водитель грузовика украл 12 т шоколада стоимостью €250 тыс.
Водитель грузовика украл 12 т шоколада стоимостью €250 тыс. Просмотров: 405
Жириновский хочет ввести ограничения в весе для чиновников РФ
Жириновский хочет ввести ограничения в весе для чиновников РФ Просмотров: 207
В ЕС думают над новыми санкциями против России
В ЕС думают над новыми санкциями против России Просмотров: 63
Голосов: 330
Голосование Кто выиграет чемпионат Украины по футболу 2020/21?
  • 1) "Динамо"
  • 2) "Шахтар"
Просмотреть