Самая горячая бабушка в мире пьет много воды и ест фрукты

Модель Джина Стюарт из австралийского Голд-Коста удивляет поклонников в соцсетях юным лицом, и когда говорит, что ей 50 лет и она бабушка.

Стюарт назвали "самой горячей бабушкой в ​​мире". Она говорит, что, кроме здорового питания, заботится об уме, поскольку это не менее важно. Об этом пишет Mirror.

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"Искренне верю в силу ума. Хороший хакер - это душевное спокойствие, понимание того, что меня беспокоит, и максимальное уменьшение стресса. Если меня угнетают или напрягают, создаю себе спокойствие и заряжаюсь заново. Безусловно верю в силу позитивного мышления и уменьшения или устранения негатива", - говорит Джина.

У нее почти 300 тыс. подписчиков в Instagram. Гламурная бабушка регулярно гуляет, пьет много воды и старается придерживаться здоровой диеты, чтобы сохранить хорошую внешность. Живет на побережье Австралии.

"Я живу недалеко от пляжа и люблю каждый день гулять босиком там. 10 тысяч шагов в день важные и помогают мне чувствовать себя хорошо морально. Пью много воды и ем антиоксиданты. Черника - самый лучший фрукт", - говорит Стюарт.

Джина исключила глютен из рациона и чувствует себя намного лучше. Ест небольшими порциями и основные здоровые продукты.

Клейковина или глютен - группа белков в злаковых растений, особенно много ее в пшенице, рже, овсе и ячмене. Зерновые, которые не содержат глютен, - гречка, кукуруза, пшено, рис.

"Верю, что вы то, что едите, чувствуете и думаете. Все это питает ежедневно на каждом уровне. Следует принимать все, что полезно для яркой и здоровой жизни", - говорит Джина.

Джина прославилась 2018-го, когда вышла в финал конкурса Maxim's Finest Australia - соревнование, в котором боролась с 18-летними. Проиграла лишь мес Maxim Australia, но заслужила титул "самой горячей бабушки" в мире.

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