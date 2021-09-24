Салон красы заставят заплатить $271 тыс. за неправильною стрижку

Модель потеряла роботу и имела психическое расстройство из-за стрижки. Иллюстративное фото / Getty Images

Суд по делам потребителей в Индии обязал салон красы заплатить $271 тыс. в качестве компенсации ущерба модели за неправильную стрижку.

В решении объясняется, что из-за длинных волос женщина раньше работала в фирмах по производству товаров для волос. Но салон слишком коротко постриг волосы, вопреки ее указаниям, что нанесло ей огромный ущерб. Об этом пишет ВВС.

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Салон, который является частью известной сети отелей в Дели, может обжаловать приговор. Но еще не обжаловал.

"Национальная комиссия по разрешению потребительских споров" заявила, что модель потеряла "ожидаемый заказ и понесла огромную трату денег, что полностью изменило ее образ жизни, и разрушило мечту стать топ-моделью".

"Она пережила серьезный психический срыв и травму из-за халатности при стрижке и не могла возобновить работу. В конце концов, потеряла работу", - отмечается в сообщении.

Модель отправилась в отель в 2018 году, чтобы постричься, и дала персоналу конкретные инструкции о том, какой образ ей нужен. Но парикмахер обрезал слишком много волос, "оставив только 10 см от макушки", согласно судебным документам.

Когда она пожаловалась на салон, ей предложили бесплатное лечение волос. Женщина сообщила суду, что лечения было "сомнительным и привело только к повреждению волос".

"Она также потеряла доход из-за психического расстройства после стрижки и этого мучительного лечения волос. Ее за это уволили", - заявил судья.

Самые популярные прически в этом сезоне показала стилист Самаль Сан. Среди них - челка. Кудряшки - прическа сезона, их можно сделать самостоятельно. Длинные ухоженные волосы - всегда тренд, и в его обладательниц нет нужды стричься, чтобы выглядеть модно.