 
Ексклюзивы
1/5
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
Просмотров: 33268
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Просмотров: 882
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Просмотров: 1296
Назвали "красные линии" для Зеленского
Назвали "красные линии" для Зеленского
2 Просмотров: 2034
Порошенко и Зеленский должны равняться на Кучму с Кравчуком - политолог
Порошенко и Зеленский должны равняться на Кучму с Кравчуком - политолог
Просмотров: 747
Не посадили в тюрьму: как живут украинцы, отбывающие альтернативное наказание
Не посадили в тюрьму: как живут украинцы, отбывающие альтернативное наказание
Просмотров: 324
Если Янукович рискнет вернуться, его самолету не будет где сесть
Если Янукович рискнет вернуться, его самолету не будет где сесть
Просмотров: 6193
"Вооружение на миллиарды гривен": что сейчас с техникой ВСУ в Крыму
"Вооружение на миллиарды гривен": что сейчас с техникой ВСУ в Крыму
Просмотров: 7299
Луценко хотел быть первым от "Удара", но пойдет Кличко
Луценко хотел быть первым от "Удара", но пойдет Кличко
Просмотров: 1827
Формируется история и мы пытаемся на нее влиять - фонд "Вернись живым" празднует 5 годовщину
Формируется история и мы пытаемся на нее влиять - фонд "Вернись живым" празднует 5 годовщину
Просмотров: 279
Фото
Все фото
19
27
5
11
13
&quot;Шалом, Украина!&quot;: Как заграницей празднуют День вышиванки
"Шалом, Украина!": Как заграницей празднуют День вышиванки
По ту сторону стены: как жили китайцы два века назад
По ту сторону стены: как жили китайцы два века назад
Украинцы в США создали приложение для быстрого питания в ресторане
Украинцы в США создали приложение для быстрого питания в ресторане
&quot;Удивительная Земля&quot; - назвали победителей конкурса BigPicture Natural World Photography
"Удивительная Земля" - назвали победителей конкурса BigPicture Natural World Photography
Танцы, музыка, спектакли: открыли первый Фестиваль греческой культуры
Танцы, музыка, спектакли: открыли первый Фестиваль греческой культуры
Видео
Все видео
Чешский коммунист заставил министра МИД оправдываться
Чешский коммунист заставил министра МИД оправдываться
Жесткое приземление: посадку самолета без шасси сняли на видео
Жесткое приземление: посадку самолета без шасси сняли на видео
Disney поздравил королевскую семью с пополнением
Disney поздравил королевскую семью с пополнением
Китайские музыканты сняли клип в Киеве
Китайские музыканты сняли клип в Киеве
Зазевался - Путин опозорился на видео
Зазевался - Путин опозорился на видео
Интервью
1/5
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 270
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
1 Просмотров: 522
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
Просмотров: 1656
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
1 Просмотров: 9279
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
1 Просмотров: 1314
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
16 мая 2019
Просмотров: 63
Все сходиться
Ця весна якась неправильна вдалася. А воно й без того весною вистачає печалі, бо в цей час не все сходиться так, як ти ждеш і хочеш. Не сходиться ...
четверг, 16 мая 2019 16:48

"Шалом, Украина!": Как заграницей празднуют День вышиванки
19

  Комментировать

В День вышиванки, 16 мая, многие украинские дипломаты во всем мире пришли на работу в национальной одежде.

Например, в Канаде пришли в вышиванках на работу депутаты парламента. Об этом пишет в Facebook посол Украины в Канаде Андрей Шевченко, передає Обозреватель.

"Наполнили канадский Парламент украинскими узорами. День вышиванки в Оттаве празднуем с канадскими депутатами и украинскими интернами", - отметил дипломат.

Автор: Twitter
  Парламент Канады
Парламент Канады

С праздником также поздравил украинцев премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

"С Днем Вышиванки! На этой неделе мы приветствовали наших украинских парламентских стажеров на холме. Продолжайте тяжелую работу, и хорошего лета!" - отмечает он.

Автор: Twitter
  Джастин Трюдо в парламенте Канады
Джастин Трюдо в парламенте Канады

Не забыли принарядиться и работники Генерального консульства Украины в Стамбуле.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Скульптуры "одели" в вышиванки

"Поздравляем всех с Всемирным Днем вышиванки! Мы гордимся тем, что мы - украинцы!", - говорится в сообщении в Twitter.

Автор: Twitter
  Посольство в Стамбуле
Посольство в Стамбуле

Кроме того, вышиванки одели сегодня еще дипломаты в посольствах Кении, Сингапура, Алжира, Израиля и ОАЭ. Дипломаты в Аргентине также поздравили с праздником, опубликовав фото за 2016, где присутствует глава канадского правительства Трюдо.

"С давних времен вышивка является оберегом украинского народа, символом здоровья и красоты. Гордимся и поддерживаем украинские традиции", - пишут дипломаты из Кении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты

Депутат парламента штата в Австралии Натали Сулейман
Фото: Twitter
Мартин Харрис - глава по Восточной Европе и Центральной Азии в Министерстве иностранных дел Великобритании
Джастин Трюдо в парламенте Канады
Посольство в Израиле
Посольство в Нигерии

День вышиванки проводится в третий четверг последнего месяца весны. Таким образом, в этом году - это 16 мая.

Впервые с инициативой отмечать День вышиванки в Украине в 2006 году выступила студентка Черновицкого национального университета Леся Воронюк.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Шалом, Украина!": Как заграницей празднуют День вышиванки». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
мая

Епископы УГКЦ начали голодовку

В Украине уничтожили 30% виноградников

В России умер политзаключенный-украинец

Украинцев расстреляли за поздравления "Христос воскрес"

Казаки с татарами разбили поляков

Самое читаемое
Показали армейские фото красавиц из Украины и НАТО
Показали армейские фото красавиц из Украины и НАТО
10
 Просмотров: 56801
Британка пародирует откровенные фото моделей
Британка пародирует откровенные фото моделей
5
 Просмотров: 38578
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
23
 Просмотров: 33205
ТОП-15 самых эффектных образов на открытии Каннского фестиваля
ТОП-15 самых эффектных образов на открытии Каннского фестиваля
15
 Просмотров: 31312
Тела разбросало по дороге: на трассе возле села погибли люди
Тела разбросало по дороге: на трассе возле села погибли люди
4
 Просмотров: 26280
Мир
Напоминает воздушный шарик: продали самую дорогую скульптуру в мире
Напоминает воздушный шарик: продали самую дорогую скульптуру в мире Просмотров: 72
Компанию Huawei внесли в "черный список"
Компанию Huawei внесли в "черный список" Просмотров: 648
Чешский коммунист заставил министра МИД оправдываться
Чешский коммунист заставил министра МИД оправдываться
 Просмотров: 2628
Маск отменил запуск ракеты за несколько минут до старта
Маск отменил запуск ракеты за несколько минут до старта Просмотров: 3267
NASA показало место крушения зонда Beresheet на Луне
NASA показало место крушения зонда Beresheet на Луне Просмотров: 594
Больше всего комментируют
8
Коломойский вернулся в Украину - журналист
6
Лещенко требует от Луценко представления на себя
5
Порошенко подписал закон о языке
4
Закон о языке опубликовали в "Голосе Украины"
3
Показали видео падения 500-километрового астероида на Землю
Голосов: 456
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2018/19?
  • 1) "Ливерпуль"
  • 2) "Тоттенхем"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua