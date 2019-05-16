"Шалом, Украина!": Как заграницей празднуют День вышиванки

В День вышиванки, 16 мая, многие украинские дипломаты во всем мире пришли на работу в национальной одежде.
Например, в Канаде пришли в вышиванках на работу депутаты парламента. Об этом пишет в Facebook посол Украины в Канаде Андрей Шевченко, передає Обозреватель.
"Наполнили канадский Парламент украинскими узорами. День вышиванки в Оттаве празднуем с канадскими депутатами и украинскими интернами", - отметил дипломат.
С праздником также поздравил украинцев премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
"С Днем Вышиванки! На этой неделе мы приветствовали наших украинских парламентских стажеров на холме. Продолжайте тяжелую работу, и хорошего лета!" - отмечает он.
Не забыли принарядиться и работники Генерального консульства Украины в Стамбуле.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Скульптуры "одели" в вышиванки
"Поздравляем всех с Всемирным Днем вышиванки! Мы гордимся тем, что мы - украинцы!", - говорится в сообщении в Twitter.
Кроме того, вышиванки одели сегодня еще дипломаты в посольствах Кении, Сингапура, Алжира, Израиля и ОАЭ. Дипломаты в Аргентине также поздравили с праздником, опубликовав фото за 2016, где присутствует глава канадского правительства Трюдо.
"С давних времен вышивка является оберегом украинского народа, символом здоровья и красоты. Гордимся и поддерживаем украинские традиции", - пишут дипломаты из Кении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
Посольство Ізраїлю🇮🇱 вітає усіх українців з Днем Вишиванки💙💛#ДеньВишиванки#VyshyvankaDay@MFA_Ukraine pic.twitter.com/u7gsTjWEAN— Посольство Ізраїлю (@IsraelinUkraine) 16 мая 2019 г.
До Всесвітнього Дня Вишиванки співробітники Посольства України в Республіці Казахстан розгорнули 30-ти метровий тканий рушник, виготовлений майстрами м.Переяслав. #SelfieInVyshyvanka #VyshyvankaDay #ВсесвітнійДеньВишиванки pic.twitter.com/N9oCrAZf8O— UKR Embassy in KAZ (@UKRinKAZ) 16 мая 2019 г.
День вышиванки проводится в третий четверг последнего месяца весны. Таким образом, в этом году - это 16 мая.
Впервые с инициативой отмечать День вышиванки в Украине в 2006 году выступила студентка Черновицкого национального университета Леся Воронюк.
Комментарии