"Шалом, Украина!": Как заграницей празднуют День вышиванки

В День вышиванки, 16 мая, многие украинские дипломаты во всем мире пришли на работу в национальной одежде.

Например, в Канаде пришли в вышиванках на работу депутаты парламента. Об этом пишет в Facebook посол Украины в Канаде Андрей Шевченко, передає Обозреватель.

"Наполнили канадский Парламент украинскими узорами. День вышиванки в Оттаве празднуем с канадскими депутатами и украинскими интернами", - отметил дипломат.

Автор: Twitter Парламент Канады

С праздником также поздравил украинцев премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

"С Днем Вышиванки! На этой неделе мы приветствовали наших украинских парламентских стажеров на холме. Продолжайте тяжелую работу, и хорошего лета!" - отмечает он.

Автор: Twitter Джастин Трюдо в парламенте Канады

Не забыли принарядиться и работники Генерального консульства Украины в Стамбуле.

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"Поздравляем всех с Всемирным Днем вышиванки! Мы гордимся тем, что мы - украинцы!", - говорится в сообщении в Twitter.

Автор: Twitter Посольство в Стамбуле

Кроме того, вышиванки одели сегодня еще дипломаты в посольствах Кении, Сингапура, Алжира, Израиля и ОАЭ. Дипломаты в Аргентине также поздравили с праздником, опубликовав фото за 2016, где присутствует глава канадского правительства Трюдо.

"С давних времен вышивка является оберегом украинского народа, символом здоровья и красоты. Гордимся и поддерживаем украинские традиции", - пишут дипломаты из Кении.

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Фото: Twitter

До Всесвітнього Дня Вишиванки співробітники Посольства України в Республіці Казахстан розгорнули 30-ти метровий тканий рушник, виготовлений майстрами м.Переяслав. #SelfieInVyshyvanka #VyshyvankaDay #ВсесвітнійДеньВишиванки pic.twitter.com/N9oCrAZf8O — UKR Embassy in KAZ (@UKRinKAZ) 16 мая 2019 г.

День вышиванки проводится в третий четверг последнего месяца весны. Таким образом, в этом году - это 16 мая. Впервые с инициативой отмечать День вышиванки в Украине в 2006 году выступила студентка Черновицкого национального университета Леся Воронюк.