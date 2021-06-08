Сайты ведущих изданий мира работают с перебоями

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Сайты ведущих мировых изданий Financial Times, New York Times, Bloomberg, Guardian, CNN, Al Jazeera, Independent и других перестали работать полностью или частично по неизвестным причинам примерно с 13:00 по киевскому времени. Приблизительно через час они возобновили роботу.

Кроме того, оналайн-магазин Amazon.com также работал с перебоями. Сайт британского правительства также был недоступен. Об этом пишет Al Jazeera.

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Некоторые сообщения указывают на сбой в работе американского поставщика услуг облачных вычислений Fastly. Информационное агентство Reuters не смогло сразу подтвердить эту гипотезу.

Fastly заявил, что исследует "потенциальное влияние на производительность услуг". Там объяснили, что большая часть зон покрытия Fastly столкнулась с "ухудшением производительности". Также с перебоями работают некоторые соцсети.

Власти США считают кибератаки на американские компании угрозой национальной безопасности. Белый дом использует спецслужбы для слежки за иностранными преступниками и планирует операции против злоумышленников внутри России.