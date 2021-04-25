Сайт Белорусской атомной электростанции вломали и разместили информацию об опасности

На сайте написали, что БелАЭС представляет опасность. Фото: pexels.com

Хакеры взломали официальный сайт Белорусской атомной электростанции.

На странице появилась информация, в которой говорилось о серьезной опасности электростанции.

В послании призвали мировое сообщество вмешаться и повлиять на руководство Беларуси с требованием закрыть БелАЭС.

"Сегодня сайт БелАЭС был взломан неизвестными. Кем именно, сейчас выясняют специалисты. Опубликованная в сообщении информация является фейком", - пишет Министерство энергетики Беларуси в Telegram.

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Сейчас сайт БелАЭС не работает. Неизвестно, когда его включат.

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