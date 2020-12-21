Шаг в будущее: японцы создали метод идентификации личности по кровеносным сосудам

Японцы разработали систему идентификации по кровеносным сосудам. Фото: vladtime

В Японии разработали новый метод идентификации человека. Теперь это можно сделать с изображением кровеносных сосудов.

Об этом сообщил японский радиовещатель NHK.

Компания Normee разработала систему, которая помогает распознать человека по линиям и кровеносным сосудам. Такой метод хотят использовать для бесконтакных платежей и регистрации в гостиницах.

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Разработка позволяет привязать информацию о кровеносных сосудах с данным кредитной карты. Можно делать покупки без кошелька или смартфона.

По словам представителей компании, подделать данные о кровеносных сосудах значительно сложнее, чем отпечатки пальцев.

Корпорация Microsoft разрабатывает собственные процессоры для использования на серверных компьютерах и ноутбуках.