Шаг в будущее: японцы создали метод идентификации личности по кровеносным сосудам

В Японии разработали новый метод идентификации человека. Теперь это можно сделать с изображением кровеносных сосудов.
Об этом сообщил японский радиовещатель NHK.
Компания Normee разработала систему, которая помогает распознать человека по линиям и кровеносным сосудам. Такой метод хотят использовать для бесконтакных платежей и регистрации в гостиницах.
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Разработка позволяет привязать информацию о кровеносных сосудах с данным кредитной карты. Можно делать покупки без кошелька или смартфона.
По словам представителей компании, подделать данные о кровеносных сосудах значительно сложнее, чем отпечатки пальцев.
Корпорация Microsoft разрабатывает собственные процессоры для использования на серверных компьютерах и ноутбуках.
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