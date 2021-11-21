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Саакашвили призывает США ввести санкции против грузинских властей

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Саакашвили призывает США ввести санкции против грузинских властей
Акция с требованием освободить Саакашвили в Тбилиси / Reuters

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили через соратников и адвокатов направил письмо изданию Politico, в котором назвал власти Грузии недемократичными и попросил администрацию президента США Джо Байдена рассмотреть вопрос о введении санкций.

Экс-президент Грузии пишет, что вернулся в родную страну, чтобы спасти ее от антидемократических, авторитарных властей, но его арестовали по политическим мотивам. В знак протеста он голодал 50 дней, пишет Politico.

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Саакашвили пишет, что правящая партия "Грузинская мечта" взяла под контроль судебную систему и множество медиа. По его мнению, грузинские власти "отказываются от западного курса и приближают страну к России".

"Во время моего президентства тогдашний вице-президент Байден посетил Грузию и пообещал поддержку США после того, как Россия вторглась и частично оккупировала страну. Он призвал мою администрацию гарантировать прозрачную, подотчетную и инклюзивную демократию. Сегодня я призываю его администрацию внести вклад в поддержку нашей молодой демократии, которая в серьезной опасности. Учитывая цель Байдена, продвигать дело демократии над автократией в мире, надеюсь, он привлечет власти Грузии к ответственности за подрыв свобод, над достижением которых мы так упорно работали", – пишет Саакашвили.

Саакашвили, ныне гражданин Украины, прекратил голодовку после того, как его перевели в военный госпиталь из тюремной больницы. Он не ел 50 дней, сообщил личный врач политика.

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Дата
21
ноября

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