С выходом Covid-вакцин на рынок будут появляться фейковые препараты - Интерпол

Интерпол предостерег от фейковых вакцин. Фото: radako.com.ua

Международная организация Интерпол в среду, 2 декабря, выпустила оранжевое предупреждение относительно вакцин против коронавируса.

Об этом сообщило издание The Guardian.

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Правоохранительным органам 194 стран-участниц Интерпола разослали документ с информацией, что пандемия привела к "беспрецедентной и хищнической преступной деятельности".

По данным организации, с выходом Covid-вакцин на рынок ожидается волна преступлений связанных с "фальцификацией, кражами и незаконной рекламой вакцин от коронавируса".

В Европейское агентство по лекарственным средствам обратились компании Pfizer Inc и BioNTech с просьбой об условном разрешение на использование вакцины против Covid-19.