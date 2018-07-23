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понедельник, 23 июля 2018 13:00

С улыбкой и без страховки: канатоходка на высоте 35 метров прошлась над Парижем

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С улыбкой и без страховки: канатоходка на высоте 35 метров прошлась над Парижем
Девушка выполняла трюк в сопровождении Парижского камерного оркестра

В Париже канатоходка Татьяна-Мосио Бонгонга прошлась на высоте 35 метров над Монмартром.

С одной стороны трос закрепили на кране, с другой - на куполе базилики Сакре-Кер. Экстремалка выполняла трюк с улыбкой и без страховки - в сопровождении Парижского камерного оркестра.

С земли за ней наблюдали сотни людей. Стабилизацию каната обеспечивала команда добровольцев. Действо состоялось в рамках фестиваля "Париж летом".

Ходить по канату Бонгонга начала в восемь лет.

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Французский скалолаз 55-летний Ален Робер покорил очередной небоскреб. Альпинист, которого называют "французским человеком-пауком", без страховки и разрешения властей взобрался на здание бизнес-центра "Тоталь" в районе Ля Дефенс в Париже. Высота здания составляет 178 м. Мужчина покорил его за 30 мин.

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