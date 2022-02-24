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четверг, 24 февраля 2022 15:39

Спецтема: Враг возле украинской границы

С территории Беларуси выпустили баллистические ракеты в юго-западном направлении

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С территории Беларуси выпустили баллистические ракеты в юго-западном направлении
Залужный предупредил, что из Белоруссии открыли ракетный огонь в сторону Украины. Фото: facebook.com/CinCAFU

С территории Республики Беларусь выпустили четыре баллистические ракеты со сторону Украины.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный в Facebook.

"С территории Республики Беларусь выпущено четыре баллистические ракеты в юго-западном направлении", - написал Залужный.

Он отметил, что напряженная ситуация на Северном и Южном направлениях.

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"Ведутся бои за Гостомельский аэродром, а также города Геническ, Скадовск, Чаплинка. Вместе к победе", - добавил он.

Залужный призвал резервистов теробороны и всех, кто может держать оружие в руках, "уничтожать оккупантов".

Президент России Владимир Путин около 4:00 24 февраля развязал полномасштабную войну России против Украины. В разных городах нашего государства гремят взрывы. Враг атаковал пограничные подразделения, пограничные наряды и пункты пропуска. Атаки происходят с применением артиллерии, тяжелой техники и стрелкового оружия.

По всей Украине ввели военное положение.

Более 40 украинских военных погибли, оказывая сопротивление российскому врагу. Есть погибшие среди гражданского населения, в частности дети.

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Дата
24
февраля

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