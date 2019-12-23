С рождественского ярмарка в Ницце экстренно эвакуировали посетителей

Рождественскую ярмарку в Ницце угрожали взорвать. Фото: Кореспондент

С рождественской ярмарки в Ницце из-за неудачной шутки местного жителя эвакуировали около 3500 человек.

Так, один из посетителей на выходе с ярмарки шепнул охраннику, что собирается сходить и купить бомбу. Охранник, следуя инструкции, немедленно дал команду эвакуировать людей, сообщает BFMTV.

Шутника задержали в одном из расположенных неподалеку магазинов. Им оказался мужчина в возрасте около 50 лет. Он пришел на ярмарку с дочкой и сожительницей, которая подтвердила, что мужчина - "любитель подобного рода неуместных шуток".

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После двухчасового перерыва ярмарка возобновила работу.

Задержанный предстанет перед судом.

Напомним, из итальянского города Бриндизи эвакуировали около 54 тысяч жителей из-за обезвреживания бомбы времен Второй мировой войны.