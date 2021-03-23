С российским бомбардировщиком произошло ЧП: есть погибшие

На борту военного самолета находились 4 человека. Фото: pixabay.com

В России 23 марта потерпел крушение дальний бомбардировщик Ту-22м3. Погибли трое военных.

Инцидент произошел на военном аэродроме в Калужской области, сообщает ТАСС. У самолета при запуске двигателей сработали катапульты.

"Погибли командир полка, который сидел на месте инструктора, и еще двое военных", – говорится в сообщении.

На борту военного самолета находились 4 человека.

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В США одномоторный самолет Beechcraft Bonanza упал на автомобиль, после чего вспыхнул пожар. Погибли 2 человека, а еще 2 - пострадали.