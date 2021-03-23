С российским бомбардировщиком произошло ЧП: есть погибшие

В России 23 марта потерпел крушение дальний бомбардировщик Ту-22м3. Погибли трое военных.
Инцидент произошел на военном аэродроме в Калужской области, сообщает ТАСС. У самолета при запуске двигателей сработали катапульты.
"Погибли командир полка, который сидел на месте инструктора, и еще двое военных", – говорится в сообщении.
На борту военного самолета находились 4 человека.
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