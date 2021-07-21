С помощью шпионских программ следили за президентом Франции Макроном и некоторыми министрами

За Макроном следили. Фото: Reuters

С помощью шпионской программы Pegasus могли следить в том числе за смартфонами президента Франции Эммануэля Макрона и ряда французских министров.

Смартфоны Макрона, тогдашнего премьер-министра Эдуара Филиппа и еще четырнадцати министров могли находиться под слежкой с 2019 года, заявил издание Le Monde.

Номера президента и министров были в списке более 50 000 телефонных номеров, которые, как установил консорциум журналистов во главе с французской организацией Forbidden Stories и Amnesty International, находились под слежкой с помощью программного обеспечения Pegasus.

Прокуратура Парижа начала расследование в связи с информацией о возможной слежке за помощью Pegasus по французским журналистами.

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Программное обеспечение Pegasus израильской NSO Group считается одной из лучших шпионских программ для смартфонов. Слежение может вестись в реальном времени и обходить шифрование мессенджеров. Компания продает программу исключительно правительственным ведомствам и для борьбы с терроризмом и преступностью.