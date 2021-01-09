С Play Store удалили соцсеть, которую использовали фанаты Трампа

Parler обвинили в распространении вражды. Фото: CNET

Google удалил из своего магазина Play Store социальную сеть Parler.

Обвинил ее в распространении призывов к насилию, сообщает CNN.

"Мы знаем о продолжении публикаций в приложении Parler, которые пытаются подстрекать к насилию, которое проходисходит в США", - сказал представитель Google.

Приложение могут вернуть, если оно решит эти проблемы.

Руководство Parler обвинения отвергло.

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"Мы не будем мешать политически мотивированным компаниям и тем авторитаристам, которые ненавидят свободу слова", - заявил исполнительный директор соцсети Джон Матце.

Соцсеть Parler запустили в 2018 году. Она пользуется популярностью среди консерваторов и сторонников президента США Дональда Трампа. Twitter и Facebook они обвиняют в цензуре.

Parler ненадолго стала самым загружаемым приложением в США, когда другие соцсети начали блокировать посты Трампа. Он не регистрировался в Parler, но там есть страница техасского сенатора Теда Круза. Он там имеет уже 4,9 млн сторонников.

Социальная сеть Twitter приняла решение на постоянной основе заблокировать аккаунт президента США Дональда Трампа. Twitter был любимой социальной сетью Трампа.