С Play Store удалили соцсеть, которую использовали фанаты Трампа

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский вышел за рамки Конституции - Безсмертный
Зеленский вышел за рамки Конституции - Безсмертный
3 Просмотров: 1827
Почему Зеленскому не стоит очаровываться нынешним рейтингом
Почему Зеленскому не стоит очаровываться нынешним рейтингом
Просмотров: 837
Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
5 Просмотров: 3231
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
5 Просмотров: 2412
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 549
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
Просмотров: 4707
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Просмотров: 945
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 207
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 1575
Вакарчук вернется в политику
Вакарчук вернется в политику
Просмотров: 1827
Фото
Все фото
3
4
5
11
5
Поиски пропавших во время схода лавины на турбазе прекратили: подробности
Поиски пропавших во время схода лавины на турбазе прекратили: подробности
Ким Кардашьян похвасталась соблазнительными формами на фоне развода с мужем
Ким Кардашьян похвасталась соблазнительными формами на фоне развода с мужем
Украинка объяснила, почему долго привыкала к Словакии
Украинка объяснила, почему долго привыкала к Словакии
ФБР объявило награду за взрывателей, которые установили взрывчатку у Капитолия
ФБР объявило награду за взрывателей, которые установили взрывчатку у Капитолия
Украинка придумала необычный способ выучить английский
Украинка придумала необычный способ выучить английский
Видео
Все видео
Штурм Капитолия. Байден обратился к американцам
Штурм Капитолия. Байден обратился к американцам
Выстрел, от которого погибла поклонница Трампа, попал на видео
Выстрел, от которого погибла поклонница Трампа, попал на видео
Нашли захоронение сторонников древней религии
Нашли захоронение сторонников древней религии
Под завалами обнаружили живую собаку
Под завалами обнаружили живую собаку
Ищут добровольца, который будет жить на маяке и смотреть фильмы
Ищут добровольца, который будет жить на маяке и смотреть фильмы
Интервью
1/5
Каждый десятый украинский ребенок учится в условиях оккупации - правозащитник
Каждый десятый украинский ребенок учится в условиях оккупации - правозащитник
3 Просмотров: 252
Переселенцам никто ничего не должен, - психолог
Переселенцам никто ничего не должен, - психолог
1 Просмотров: 7425
Непрофильные вызовы "скорой" за год обошлись налогоплательщикам в 10 млрд - эксперт Минздрава
Непрофильные вызовы "скорой" за год обошлись налогоплательщикам в 10 млрд - эксперт Минздрава
Просмотров: 279
После деоккупации россиян выселят из Крыма - юрист
После деоккупации россиян выселят из Крыма - юрист
Просмотров: 5400
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 549
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 января 2021
Просмотров: 702
Світла трава
За день до Нового року я косив траву. Якби ще років п'ять тому хтось сказав таке — не повірив би. А тут ось воно — косив, на болоті, за ...
суббота, 09 января 2021 15:25

С Play Store удалили соцсеть, которую использовали фанаты Трампа

  Комментировать
С Play Store удалили соцсеть, которую использовали фанаты Трампа
Parler обвинили в распространении вражды. Фото: CNET

Google удалил из своего магазина Play Store социальную сеть Parler.

Обвинил ее в распространении призывов к насилию, сообщает CNN.

"Мы знаем о продолжении публикаций в приложении Parler, которые пытаются подстрекать к насилию, которое проходисходит в США", - сказал представитель Google.

Приложение могут вернуть, если оно решит эти проблемы.

Руководство Parler обвинения отвергло.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трамп хотел бы помиловать сам себя

"Мы не будем мешать политически мотивированным компаниям и тем авторитаристам, которые ненавидят свободу слова", - заявил исполнительный директор соцсети Джон Матце.

Соцсеть Parler запустили в 2018 году. Она пользуется популярностью среди консерваторов и сторонников президента США Дональда Трампа. Twitter и Facebook они обвиняют в цензуре.

Parler ненадолго стала самым загружаемым приложением в США, когда другие соцсети начали блокировать посты Трампа. Он не регистрировался в Parler, но там есть страница техасского сенатора Теда Круза. Он там имеет уже 4,9 млн сторонников.

Социальная сеть Twitter приняла решение на постоянной основе заблокировать аккаунт президента США Дональда Трампа. Twitter был любимой социальной сетью Трампа.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «С Play Store удалили соцсеть, которую использовали фанаты Трампа». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
января

Первый современный цирк придумал военный кавалерист

Вышел в свет первый iPhone

Самое читаемое
Насиловал спящую: 16-летний парень надругался над 35-летней женщиной
Насиловал спящую: 16-летний парень надругался над 35-летней женщиной 1 Просмотров: 21180
&quot;Минималки хватит на полноценную жизнь&quot; - украинец о Канаде
"Минималки хватит на полноценную жизнь" - украинец о Канаде
 Просмотров: 10440
Мужчина забил стулом 9-летнюю девочку и 2-летнего мальчика. Их мать в больнице
Мужчина забил стулом 9-летнюю девочку и 2-летнего мальчика. Их мать в больнице Просмотров: 8919
Собака с уткой сделали невозможное: показали трогательные фото
Собака с уткой сделали невозможное: показали трогательные фото
9
 Просмотров: 8460
Гороскоп на 8 января: почему этот день такой особый
Гороскоп на 8 января: почему этот день такой особый
 Просмотров: 7893
Мир
Иран запретил ввоз иностранных вакцин от коронавируса
Иран запретил ввоз иностранных вакцин от коронавируса Просмотров: 72
Поиски пропавших во время схода лавины на турбазе прекратили: подробности
Поиски пропавших во время схода лавины на турбазе прекратили: подробности
3
 Просмотров: 514
В Индонезии разбился самолет, летевший внутренним рейсом
В Индонезии разбился самолет, летевший внутренним рейсом Просмотров: 954
В Китае снова началась эпидемия коронавируса
В Китае снова началась эпидемия коронавируса 1 Просмотров: 1323
В Италии нашли мертвой пропавшую украинку
В Италии нашли мертвой пропавшую украинку Просмотров: 882
Больше всего комментируют
7
Два года назад Томос об автокефалии привезли в Украину - Порошенко поделился фотовоспоминанием
1
Актеры так реалистично целовались, что боялись сломать носы
1
В Израиле отрицают контрабанду вакцин для украинских чиновников
1
Насиловал спящую: 16-летний парень надругался над 35-летней женщиной
1
МОЗ отметило, какие шансы попадания российской вакцины на украинский рынок
Голосов: 674
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть