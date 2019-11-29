 
Ексклюзивы
1/5
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Просмотров: 297
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
3 Просмотров: 2620
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Просмотров: 1107
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
1 Просмотров: 1044
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
1 Просмотров: 1233
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Просмотров: 963
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
Просмотров: 1062
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
1 Просмотров: 11412
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
6 Просмотров: 1782
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
Просмотров: 1044
Фото
Все фото
14
6
4
21
5
С орлами и на лошадях: как охотятся монгольские кочевники
С орлами и на лошадях: как охотятся монгольские кочевники
Украинка рассказала чего ожидать, когда едешь учиться и жить в Китай
Украинка рассказала чего ожидать, когда едешь учиться и жить в Китай
На мосту произошла стрельба
На мосту произошла стрельба
Возрожденная из пепла - как изменялась Варшава после войны
Возрожденная из пепла - как изменялась Варшава после войны
Землетрясение в Албании: количество жертв значительно возросло
Землетрясение в Албании: количество жертв значительно возросло
Видео
Все видео
Флешмоб по подъему стульев #ChairChallenge не под силу многим мужчинам
Флешмоб по подъему стульев #ChairChallenge не под силу многим мужчинам
"Я не умру в туалете!" - сын известного российского художника застрял в туалете самолете
"Я не умру в туалете!" - сын известного российского художника застрял в туалете самолете
На журналиста напала свинья
На журналиста напала свинья
Питон задушил оленя на водопое
Питон задушил оленя на водопое
В Китае часть ракеты упала на жилой дом
В Китае часть ракеты упала на жилой дом
Интервью
1/5
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
1 Просмотров: 1683
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 6606
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2961
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2331
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1332
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
29 ноября 2019
1 Просмотров: 333
Вовчик хоче Нобеля
Трохи розвиднилося. Проступили лики тих, хто підсаджував блазня на королівський трон. Лишилося дізнатись, навіщо він погодився. І заради чого ...
суббота, 30 ноября 2019 02:24

С орлами и на лошадях: как охотятся монгольские кочевники
14

  Комментировать

Фотограф Лео Томас показал орлиное охоты в Монголии
Фото: Leo Thomas/cameralabs.org
Фотограф Лео Томас показал орлиное охоты в Монголии
Фотограф Лео Томас показал орлиное охоты в Монголии
Фотограф Лео Томас показал орлиное охоты в Монголии
Фотограф Лео Томас показал орлиное охоты в Монголии

Немецкий фотограф Лео Томас пленил мир снимками песчаных дюн пустыни Гоби и кочевых орлиных охотников в Монгольском Алтае.

В горных районах страны фотограф познакомился с небольшой группой кочевников, приручают и воспитывают диких птиц. Они помогают им в охоте на лис и зайцев. Навыки передаются от отца к сыну, а иногда - дочерям, пишет cameralabs.org.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Фотографии, в которых показали суровый быт кочевников в Монголии

Сегодня эти многовековые традиции практикуют около 300 охотников, большинство из них - мужчины. Однако Томасу выпала возможность встретить Заманболу, одну из 10 орлиных охотниц в Монголии. Она из семьи казахских кочевников и учится в городской школе. Каждые выходные девушка тренируется вместе с братом Барзабаем. На фотографиях Томаса Заманбола с хищником верхом на лошади.

В цифровом архиве Университета Висконсин-Милуоки в США сохраняются цветные фотографии сделаны в Монголии в 1964-м.

За 40 лет до того здесь провозгласили Монгольскую Народную Республику. Высшим органом народной власти был Великий народный хурал. Но страна была зависима от Советского Союза. Другие государства ее не признавали.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «С орлами и на лошадях: как охотятся монгольские кочевники». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Показали фотографии вторжения Советского Союза в Финляндию
Показали фотографии вторжения Советского Союза в Финляндию
30
 Просмотров: 16290
Гороскоп на 28 ноября: кому повезет больше всего
Гороскоп на 28 ноября: кому повезет больше всего
 Просмотров: 8586
Нашли древнейшую собаку в мире
Нашли древнейшую собаку в мире
4
 Просмотров: 6390
Мошенники придумали новую схему с банковскими карточками
Мошенники придумали новую схему с банковскими карточками Просмотров: 4662
Правительство обратилось к русским с просьбой ввести войска
Правительство обратилось к русским с просьбой ввести войска
 Просмотров: 4248
Мир
"Это не заявление, это оскорбление": во Франции просят объяснить слова Эрдогана о Макроне
"Это не заявление, это оскорбление": во Франции просят объяснить слова Эрдогана о Макроне Просмотров: 216
Россия и не только: Столтенберг назвал основные угрозы НАТО
Россия и не только: Столтенберг назвал основные угрозы НАТО Просмотров: 117
Украинка рассказала чего ожидать, когда едешь учиться и жить в Китай
Украинка рассказала чего ожидать, когда едешь учиться и жить в Китай
6
 Просмотров: 207
Когда суд в Гааге начнет рассматривать дело МН17
Когда суд в Гааге начнет рассматривать дело МН17 Просмотров: 99
В Польше переименовали улицу, названную в честь украинца
В Польше переименовали улицу, названную в честь украинца Просмотров: 432
Больше всего комментируют
10
У волонтера Маруси Зверобой проходят обыски
7
За осень Зеленский потерял 21% поддержки - опрос
4
Зеленский: "Никто не позволит сливать дела Майдана"
3
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
3
Риэлтора зарезали в собственном офисе. Мотив преступника шокировал
Голосов: 307
Голосование Главное спортивное событие года для Украины?
  • 1) победа футбольной сборной на Кубке мира среди 20-летних
  • 2) выход команды Андрея Шевченко на Евро-2020
  • 3) перемога Дмитра Підручного на чемпіонаті світу з біатлону
  • 4) победы Василия Ломаченко и Александра Усика
  • 5) Элина Свитолина сыграла в полуфинале двух турниров "Великого Шлема"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua