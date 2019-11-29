С орлами и на лошадях: как охотятся монгольские кочевники

Фото: Leo Thomas/cameralabs.org

Немецкий фотограф Лео Томас пленил мир снимками песчаных дюн пустыни Гоби и кочевых орлиных охотников в Монгольском Алтае.

В горных районах страны фотограф познакомился с небольшой группой кочевников, приручают и воспитывают диких птиц. Они помогают им в охоте на лис и зайцев. Навыки передаются от отца к сыну, а иногда - дочерям, пишет cameralabs.org.

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Сегодня эти многовековые традиции практикуют около 300 охотников, большинство из них - мужчины. Однако Томасу выпала возможность встретить Заманболу, одну из 10 орлиных охотниц в Монголии. Она из семьи казахских кочевников и учится в городской школе. Каждые выходные девушка тренируется вместе с братом Барзабаем. На фотографиях Томаса Заманбола с хищником верхом на лошади.

В цифровом архиве Университета Висконсин-Милуоки в США сохраняются цветные фотографии сделаны в Монголии в 1964-м. За 40 лет до того здесь провозгласили Монгольскую Народную Республику. Высшим органом народной власти был Великий народный хурал. Но страна была зависима от Советского Союза. Другие государства ее не признавали.