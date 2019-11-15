С марта будут штрафовать родителей детей, не имеющих прививки

2500 евро штрафа обещают в Германии за невакцинированных детей. Фото: rg.com

В Германии будут штрафовать родителей, которые не сделали своим детям прививки против кори. Вакцинация обязательна для детей, посещающих учебные заведения.

459 депутатов 14 ноября поддержали проект Закона федерального правительства о защите от кори, пишет ukrinform.ua.

Сумма штрафа составит до 2,5 тыс. Евро. Закон вступит в силу с 1 марта 2020 года.

Кроме штрафа детям грозит исключение из учебных заведений. В то же время с школы через забовьязаности среднего образования, отчислять нельзя.

Новым правилам также причастны работники детских садов и школ. Также обязательная вакцинация для работников и жителей приютов, беженцев и в медицинских учреждениях.

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