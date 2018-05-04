С инкассаторского авто на дорогу высыпалось $600 тыс.

В штате Индиана из инкассаторской машины во время движения высыпались $600 тыс. Фото:20minut.ua

В штате Индиана из инкассаторской грузовика высыпались $600 тыс.

Во время движения задние двери бронированной машины внезапно распахнулась. Оттуда попадали мешки с банкнотами, говорится в сюжете ТСН.

Водитель грузовика не заметил, что устилает трассу купюрами. Остановился лишь тогда, когда ему помахал другой водитель.

Тем временем прохожие стали собирать купюры. По словам очевидцев, ради легких денег останавливались машины, среди них даже школьный автобус.

Когда на место приехала полиция, пришлось обыскать все вокруг, чтобы вернуть кругленькую сумму. Некоторую сумму до сих пор не нашли.

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В январе в Америке произошла похожая ситуация. Дорогу засыпало купюрами в 5, 10 и 20 долларов после тройного ДТП. Наличные деньги перевозились в черном пассажирском авто марки Ford. Принадлежат компании, которая владеет автоматами с азартными видео-играми.