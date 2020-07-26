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воскресенье, 26 июля 2020 00:18

С 1 августа россияне смогут летать в три страны

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С 1 августа россияне смогут летать в три страны
Россия возобновляет международные авиарейсы. Фото: REUTERS

Правительство России объявило, что с 1 августа страна восстанавливает международное авиасообщение.

Россияне смогут летать из трех городов (Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону) в три страны - Великобританию, Турцию и Танзанию, сообщили в МИД РФ.

Представитель российского МИДа Мария Захарова пояснила, почему Танзания вошла в тройку стран, с которыми РФ возобновила воздушное сообщение в первую очередь.

"То количество людей, которое мы вывезли из Танзании, показывает, что это место очень популярно ... Были и два месяца назад самолеты, и сейчас мы вывозили людей", - заявила Захарова.

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Российский агрегатор авиабилетов Aviasales сообщил, что количество запросов на билеты в Танзанию через час после объявления о возобновлении авиасообщения выросло в 70 раз.

Россия закрыла международное авиасообщение и движение через наземные пограничные пункты пропуска в конце марта из-за эпидемии коронавируса.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в России с начала эпидемии коронавирусной болезнью заболели более 805 000 человек, из них более 13 000 умерли.

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