С 1 августа россияне смогут летать в три страны

Россия возобновляет международные авиарейсы. Фото: REUTERS

Правительство России объявило, что с 1 августа страна восстанавливает международное авиасообщение.

Россияне смогут летать из трех городов (Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону) в три страны - Великобританию, Турцию и Танзанию, сообщили в МИД РФ.

Представитель российского МИДа Мария Захарова пояснила, почему Танзания вошла в тройку стран, с которыми РФ возобновила воздушное сообщение в первую очередь.

"То количество людей, которое мы вывезли из Танзании, показывает, что это место очень популярно ... Были и два месяца назад самолеты, и сейчас мы вывозили людей", - заявила Захарова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцам запретили въезд в Австрию

Российский агрегатор авиабилетов Aviasales сообщил, что количество запросов на билеты в Танзанию через час после объявления о возобновлении авиасообщения выросло в 70 раз.

Россия закрыла международное авиасообщение и движение через наземные пограничные пункты пропуска в конце марта из-за эпидемии коронавируса.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в России с начала эпидемии коронавирусной болезнью заболели более 805 000 человек, из них более 13 000 умерли.