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пятница, 11 сентября 2020 11:45

Рыжего котика-альбиноса не принимают в колонию

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Рыжего котика-альбиноса не принимают в колонию
Північний морський котик "Гидке каченя" / Володимир Бурканов

Редкого рыжего северного морского котика-альбиноса, возможно, придется спасти ученым. Остальная колония его не принимает.

На российском Тюленем острове, в Охотском море, родился рыжий северный морской котик. Эксперты говорят, такие альбиносы рождаются один на 100 тыс. Однако есть риск, что он станет изгоем в колонии и не переживет миграции на юг. Об этом пишет The Daily Mail.

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"До сих пор альбинос, которого прозвали "Гадкий утенок" еще не стал изгнанником, но заметно, что его избегают. Он слаб из-за генетических нарушений, имеет плохое зрение, поэтому сомнительно, что сможет дать отпор при агрессии. Ему, видимо, приготовленная нелегкая судьба. Может не дожить до возраста половой зрелости", - говорит биолог Владимир Бурканов.

Однако ученым известны случаи, когда тюлени с редким окрасом доживали до взрослого возраста. Например, такого нашли на острове Беринга в 2017-м. Через три года альбинос появился в том же месте. Сейчас ему 6 лет, достиг половой зрелости и может защитить себя.

Если колония отбросит "Гадкого утенка", то специалисты по дикой природе готовы спасти его и передать в дельфинарий.

Северный морской котик - вид млекопитающих семейства ушастых тюленей. Распространен на севере Тихого океана. Живут до 25 лет. Питаются рыбой и кальмарами. На них охотятся косатки и акулы. Самцы имеют гаремы, на каждого приходится до полусотни самок. Каждые полгода котики мигрируют на юг, а весной снова возвращаются к местам рождения, преодолевая несколько десятков тысяч километров. Поскольку стоимость меха северного морского котика высокая, на них охотятся браконьеры.

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