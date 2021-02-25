Рыбаки выловили акулу-мутанта с "человеческими чертами лица"

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В провинции Восточная Нуса-Тенггара, Индонезия, 2 рыбака поймали беременную акулу. Внутри нее было 3 акулят.

Одно из них имело "человеческие черты лица", пишет The Independent.

Рыбалка Абдулла Нурен вместе с братом резал для продажи беременную акулу. Двое из детенышей оказались вполне нормальными для этого вида. А 3-я маленькая акула имела "большие глаза и разрез, который напоминает человеческий рот".

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"Господин Нурен утверждает, что 2 детеныша акулы были похожи на свою мать, но у 3-го были черты лица, напоминающие "человеческие", - говорится в сообщении.

По словам биолога по сохранению морской среды и доктора наук из Университета штата Аризона Дэвида Шиффмана, акуленок имеет такие черты из-за врожденного дефекта.

"Это не то, что я изучаю, но некоторые эксперты, за которыми я слежу, сообщают, что это может быть случай частичной циклопии, но все же с двумя глазами. Если предположить, что это реально, это какой-то врожденный дефект, а не новый вид", - прокомментировал он.

Большие белые акулы вынуждены переселяться в более прохладные воды из-за изменений климата.