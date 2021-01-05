Рыбаки спасли голого беглеца из тюрьмы

Беглец на дереве / Кем Фауст

2 рыбака в Австралии спасли голого беглеца, которого нашли на дереве над рекой, кишащей крокодилами.

Рыбаки Кев Джойнер и Кэм Фауст наткнулись на голого человека недалеко от города Дарвин. Друзья ставили ловушки на крабов, когда услышали, как мужчина звал на помощь, цепляясь за ветки мангровых зарослей. Об этом пишет ВВС.

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Они рассказали, что 40-летний мужчина просил у них воды и сказал, что сидел на дереве 4 дня, питаясь улитками. Он бежал из-под стражи за вооруженное ограбление.

"Мы сначала не поверили. Потом поняли, что он в плохом состоянии, и нам лучше ему помочь", - сказал Фауст.

Рыбаки позволили мужчине сесть в лодку и дали свои шорты, чтобы тот прикрылся. У него были царапины по всему грязном теле и следы от укусов комаров.

Рыбаки добавили, что беглецу повезло, что его нашли, потому что мангровые заросли опасны. Крокодилы населяют болота вокруг.

Рыбаки вызвали мужчине "скорую", которая встретила на берегу. Полиция подтвердила, что это преступник, сбежавший из-под стражи несколько дней раньше. Он арестован и лечится в Королевской больнице Дарвина под охраной полиции.