Рыбаки нашли клад на $1,5 млн

Йеменский рыбаки и кусок амбры, весом 120 кг, который нашли в туши кашалота / Middle Еast Еye

Йеменские рыбаки нашли в брюхе кита кашалота ценное вещество, амбру, стоимостью $1,5 млн.

Рыбаки наткнулись на тушу в Аденском заливе. Редкий клад вывел их из нищеты. Об этом пишет Middle Еast Еye.

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Жизнь йеменцев стала тяжелой после начала гражданской войны в стране шесть лет назад. Выходить в море стало опасно, ведь враждующие стороны каждый раз могут атаковать. Многие прибрежные зоны стали закрытыми, что лишило тысячи йеменцев источников средств к существованию.

В южной провинции Аден ограничения мягче, что привлекает туда рыбаков с более опасных районов. Но работы не хватает, как и оборудования, лодок. Чаще всего йеменцы рыбачат там в больших группах и делят улов, а также расходы.

Группа рыбаков из села Аль-Хайса нашла сокровище, которое изменило их жизнь. Они наткнулись на тушу гигантского кашалота, в котором был кусок серой амбры - редкого вещества, известного как "плавающее золото" или "сокровище моря".

Амбра - ценное восковидное вещество, патологическое отложение в кишечнике и желудке кашалотов. Это остатки непереваренных хитиновых частей пищи, которые частично подвергаются воздействию желудочно-кишечных ферментов. Эти "кишечные камни" образуют сгустки до 400 кг и часто концентрируются вокруг остатков кальмаров. Ее применяют в парфюмерии как фиксатор запаха, поэтому она ценится дорого. Производится также искусственно.

Рыбаки-счастливцы до этого никогда в жизни не находили амбру за годы рыбалки. Они наняли девять лодок, которые помогли доставить тушу на ближний пляж. В течение дня резали ее. Нашли жир, кишки и кости, пока не наткнулись на ценное вещество. Более 100 рыбаков приняли участие в доставке кита на берег, вскрытии, а затем охране и продаже.

Во избежание споров и драк, рыбаки заранее договорились о части для каждого перед продажей. Затем продали за около $1,5 млн. Серая амбра весила 127 кг, и рыбаки продали ее торговцу из ОАЭ. Каждая семья получила долю. В среднем $120 тыс. на семью. Другие, которые помогали, тоже меньше или больше. Даже охранники получили по $1 тыс.

В трудный период в истории Йемена, когда две трети из тридцатимиллионного населения страны зависят от гуманитарной помощи, а в результате конфликта погибли более 230 тыс. человек, такая счастливая история - большая редкость.