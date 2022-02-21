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Ряд регионов России ввел чрезвычайною ситуацию из-за эвакуированных из ОРДЛО

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Ряд регионов России ввел чрезвычайною ситуацию из-за эвакуированных из ОРДЛО
Первой о введении режима ЧС заявила Ростовская область. Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Власти Волгоградской, Пензенской и Саратовской областей Российской Федерации ввели режим чрезвычайной ситуации из-за прибытия эвакуированных жителей с оккупированных территорий Востока Украины.

По данным министерства чрезвычайных ситуаций России, в РФ приехали более 61 тыс. человек из ОРДЛО, пишет "Радио Свобода".

Первой о введении режима ЧС заявила Ростовская область. Ранее аналогичные меры приняли в Курской и Воронежской областях.

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"Основанием введения режима чрезвычайной ситуации является необходимость решения вопросов размещения, социальной защиты и организации всестороннего обеспечения прибывших лиц", - говорится в распоряжении губернатора Пензенской области России Олега Мельниченко.

Согласно документу, людей поселят в пунктах временного размещения, а детей дошкольного возраста устроят в детсады. В Саратовской области власти заявили о готовности принять 500 эвакуированных.

Глава оккупационной администрации в ОРДО Денис Пушилин 18 февраля заявил о начале эвакуации населения в Россию. Выдал фейк о том, что президент Владимир Зеленский якобы "в ближайшее время отдаст указ о наступлении".

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обратился к жителям ОРДЛО. Он заявил, что Украина не готовит наступление на Донбасс. Главари боевиков врут о якобы намерениях украинской стороны относительно эскалации.

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