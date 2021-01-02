Русский вскарабкался на 24-метровую главную елку города. Момент попал на видео

В Липецке мужчина залез на главную елку города. Фото: lipetsk.kp.ru

В российском Липецке мужчина забрался на верхушку 24-метровой елки в новогоднюю ночь. А потом самостоятельно слез.

По словам свидетелей, слезал мужчина гораздо медленнее, а когда оказался на земле, то поскользнулся на льду, сделав "кувырок", якобы "завершив выступление в цирке". Об этом сообщает местный ресурс "GOROD48".

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"В новогоднюю ночь на площади Петра Великого, у главной елки Липецка собралось немало горожан. Гуляла на площади и компания молодых людей. Один из них вдруг полез на елку. Сделал он это очень быстро, легко преодолев все 24 метра к рождественской звездк. Люди, собравшиеся на площади, подбадривали его криками", - отметили в издании.

Отмечается, что "спайдермен" - спортсмен и во время "штурма" елки был трезв.

В Борисполе в новогоднюю ночь пьяный мужчина залез на главную елку города. Соответствующее видео разместил в Facebook информационный еженедельник Бориспольщины "Терминал". На видео видно, как мужчина лезет сначала наверх, цепляясь за ветки и гирлянды, а во время движения вниз он сорвался, однако ветви праздничного дерева не дали ему далеко упасть. По сообщению издания вандала арестовали. Имя задержанного не сообщили.