 
Ексклюзивы
1/5
Как правильно составить планы на год и их выполнить - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и их выполнить - советы эксперта
Просмотров: 315
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
Просмотров: 3231
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Просмотров: 720
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 153
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 1197
Вакарчук вернется в политику
Вакарчук вернется в политику
Просмотров: 1575
Ермак продержался дольше Богдана
Ермак продержался дольше Богдана
Просмотров: 774
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 2349
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Просмотров: 1071
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Просмотров: 1278
Фото
Все фото
6
3
5
5
5
&quot;Адский&quot; оползень в Норвегии: спасатели продолжают поиски
"Адский" оползень в Норвегии: спасатели продолжают поиски
На Рим упали мертвые птицы
На Рим упали мертвые птицы
Строители нашли античную баню
Строители нашли античную баню
Украинка рассказала, почему в Чехии не празднуют Новый год
Украинка рассказала, почему в Чехии не празднуют Новый год
В мире начали встречать Новый год - фото и видео
В мире начали встречать Новый год - фото и видео
Видео
Все видео
Русский вскарабкался на 24-метровую главную елку города. Момент попал на видео
Русский вскарабкался на 24-метровую главную елку города. Момент попал на видео
Самолет запутался в новогодних украшениях
Самолет запутался в новогодних украшениях
Самый старый человек отпраздновала 118-летие
Самый старый человек отпраздновала 118-летие
Комендантский час во Франции: полиция разгоняла массовую рейв-вечеринку
Комендантский час во Франции: полиция разгоняла массовую рейв-вечеринку
Последний день года провели впечатляющим световым шоу 150 дронов
Последний день года провели впечатляющим световым шоу 150 дронов
Интервью
1/5
Как правильно составить планы на год и их выполнить - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и их выполнить - советы эксперта
Просмотров: 315
Украинцы хотят сильного лидера. Зеленский упустил свой шанс
Украинцы хотят сильного лидера. Зеленский упустил свой шанс
Просмотров: 1107
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 153
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 1197
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 2349
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 декабря 2020
Просмотров: 801
Не взяли
— А пам'ятаєш, як на третьому курсі ти написав твір за картиною "Не взяли на риболовлю"? — я дивуюся Оксаниній пам'яті. З ...
суббота, 02 января 2021 16:13

Русский вскарабкался на 24-метровую главную елку города. Момент попал на видео

  Комментировать
Русский вскарабкался на 24-метровую главную елку города. Момент попал на видео
В Липецке мужчина залез на главную елку города. Фото: lipetsk.kp.ru

В российском Липецке мужчина забрался на верхушку 24-метровой елки в новогоднюю ночь. А потом самостоятельно слез.

По словам свидетелей, слезал мужчина гораздо медленнее, а когда оказался на земле, то поскользнулся на льду, сделав "кувырок", якобы "завершив выступление в цирке". Об этом сообщает местный ресурс "GOROD48".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В новогоднюю ночь обрушился мост с людьми

"В новогоднюю ночь на площади Петра Великого, у главной елки Липецка собралось немало горожан. Гуляла на площади и компания молодых людей. Один из них вдруг полез на елку. Сделал он это очень быстро, легко преодолев все 24 метра к рождественской звездк. Люди, собравшиеся на площади, подбадривали его криками", - отметили в издании.

Отмечается, что "спайдермен" - спортсмен и во время "штурма" елки был трезв.

В Борисполе в новогоднюю ночь пьяный мужчина залез на главную елку города. Соответствующее видео разместил в Facebook информационный еженедельник Бориспольщины "Терминал". На видео видно, как мужчина лезет сначала наверх, цепляясь за ветки и гирлянды, а во время движения вниз он сорвался, однако ветви праздничного дерева не дали ему далеко упасть. По сообщению издания вандала арестовали. Имя задержанного не сообщили.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Русский вскарабкался на 24-метровую главную елку города. Момент попал на видео». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
января

Вертолеты украинца сопровождали британский конвой

Мужчина забил молотком детей, бывшую жену и мать

Самое читаемое
Ударят морозы до -15: назвали дату
Ударят морозы до -15: назвали дату Просмотров: 11052
Как правоохранители следят за порядком в новогоднюю ночь - подборка фото
Как правоохранители следят за порядком в новогоднюю ночь - подборка фото
5
 Просмотров: 8928
&quot;Квартал 95&quot; высмеял Медведчука
"Квартал 95" высмеял Медведчука
 Просмотров: 7488
Пропавшую правозащитницу нашли убитой
Пропавшую правозащитницу нашли убитой
 Просмотров: 7326
Сестры Кардашьян ошеломили соблазнительными новогодними луками
Сестры Кардашьян ошеломили соблазнительными новогодними луками
6
 Просмотров: 6606
Мир
Сколько людей в мире получили прививки от коронавируса
Сколько людей в мире получили прививки от коронавируса
"Адский" оползень в Норвегии: спасатели продолжают поиски
"Адский" оползень в Норвегии: спасатели продолжают поиски
6
 Просмотров: 54
Футболист фейерверком обжег глаза и лицо
Футболист фейерверком обжег глаза и лицо Просмотров: 153
Государство отказалось от смертной казни
Государство отказалось от смертной казни Просмотров: 216
Автобус с пассажирами захватили вооруженные боевики
Автобус с пассажирами захватили вооруженные боевики Просмотров: 810
Больше всего комментируют
6
"Мы не слушаем метателей грязи на вентилятор соцсетей" - Зеленский в новогоднем поздравлении
4
Экономический кризис обострится - эксперты о 2021 году
3
Коронавирус убил еще одного российского актера
1
Морозный и теплый: синоптик сделал прогноз на январь
1
В Австралии изменили слова национального гимна
Голосов: 393
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть