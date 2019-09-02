Русская деревня попало под обстрел

Российские военные случайно обстреляли деревню. Фото: uk.etcetera.media

Вечером 30 августа в селе Новоборзинское Борзинского района Забайкальского края России разорвались несколько артснарядов.

Недалеко расположен полигон "Борзя-Нова", поэтому российские военные могли выполнять учебные стрельбы и попасть в деревню - сообщает местное издание "Байкал 24".

Жилые дома расположены в нескольких сотнях метров от взрыва, через который в них повылетали стекла.

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Пока неизвестно, кто пострадал. Обучение сразу прекратили, а военные обследовали окрестности села. Неофициально говорят, что все произошло из-за неправильных координат, которые получили наводчики орудий. Ни местные власти, ни региональние, или пресслужба Восточного военного округа РФ никак не комментируют произошедшее.

2 сентября на Донбассе из-за обстрела оккупантов погиб военный Вооруженных Сил Украины. Смерть наступила в результате тяжелого ранения.