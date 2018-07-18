18 июля 1941 года произошла трагедия на станции Лычково, в которой погибли 2 тысячи ленинградских детей.

Из Ленинграда (Санкт-Петербург), над которыми нависла опасность блокады, вывезли поезд с 2 тыс. детей. В Лычково поезд разбомбили.

"Самолет летит"

Первая волна эвакуации жителей Ленинграда началась 29 июня 1941 года. Руководители Советского Союза считали, что главная опасность городу угрожает со стороны Финляндии, поэтому многих детей перевозили в Новгородскую область. Там были детские лагеря и дачи. Но получилось так, что тысячи маленьких ленинградцев оказались прямо на линии фронта.

Родители подбегали к вагонам и просили: "Спасите моего ребенка"

Поезд с ленинградскими детьми отправился из Северной Столицы 4 июля. В него посадили 2 тыс. школьников и дошкольников. 7 июля поезд был в Демянску, шел медленно, останавливаясь и пропуская военные эшелоны. По ходу следования детей становилось все больше. Родители подбегали к вагонам и просили: "Спасите моего ребенка". Принимали всех без исключения. Подвижной состав разросся до 12 вагонов, наполненных детьми, воспитателями и медицинскими работниками.

Автор: spb.aif Поезд из 2 тыс. детей разбомбили возле станции Лычково

Вечером 17 июля состав прибыл на станцию Лычково. Всю ночь и утро из населенных пунктов на автобусах и машинах подвозили новых детей. После полудня 18 июля на параллельной колее остановился санитарный поезд с ранеными бойцами. Вот как вспоминают те страшные события очевидцы:

"Мальчишки угомонились, только когда заняли места за столами. Мы отправились к своему вагону. Кто залез на нары отдыхать, другие рылись в своих вещах. Мы, восемь девочек, стояли в дверях.

— Самолет летит, — сказала Аня, — наш или немецкий?

— Скажешь тоже — "немецкий"... Его утром сбили.

— Наверное, наш, — добавила Аня и вдруг закричала: — Ой, смотрите, из него что-то сыплется...

От самолета отделились и посыпались вниз небольшие черные зерна. А дальше — все тонет в шипении, грохоте и дыме".

Матери сходили с ума

Снаряды разрывали вагоны с сотнями детей. Один немецкий бомбардировщик сбросил на железнодорожную станцию около 25 бомб. Фрагменты детских тел, оторванные руки, ноги валялись вокруг, висели на телеграфных проводах, деревьях. Солдаты начали собирать погибших и раненых малышей.

В суматохе отступления так и не определили количество погибших. Останки наспех собрали и похоронили на кладбище в деревне Лычково.

Автор: spb.aif Поезд из 2 тыс. детей разбомбили возле станции Лычково

Через пару дней на станцию начали приезжать матери. Они сходили с ума, бродили по окрестностям, подрывались на минных полях.

Сердцем приросли к детям

Официально о трагедии ничего не говорили. В газетах лишь сухо сообщили, что в Лычково потерпел неожиданного авиаудара эшелон с детьми. Разбито 2 вагона, убиты 41 человек, среди них 28 ленинградских детей. Однако многочисленные очевидцы, местные жители, сами дети своими глазами видели реальную страшную картину. По некоторым оценкам в тот летний день 18 июля под фашистским обстрелом погибли более 2 тысяч детей.

В советские годы об этой трагедии вообще не упоминали. Только жители деревни Лычково приходили на братскую могилу и ухаживали за ней. Впервые о трагедии написала журналистка Алла Осипова в начале 2000-х.

Автор: spb.aif Поезд из 2 тыс. детей разбомбили возле станции Лычково

На сельском кладбище установили памятник, а на платформе монумент "детям, погибшим в годы ВОВ 1941-45 г.г.". На открытие памятника приехали те, кто выжили в тот страшный день. Возле детской могилы похоронили лычковских бабушек Тамару Пименко и Параску Тимухину. Они своими глазами видели обстрел, спасали малышей, собирали и хоронили останки и всю свою жизнь ухаживали за могилой. "Они приросли сердцем к этим детям", - говорили о них местные.

Всего за годы блокады из Ленинграда было эвакуировано около 1,5 миллиона человек, из них около 400 тыс. детей.

На юго-западе Сирии силы РФ нанесли авиаудар, который пришелся на школу в селе Айн-эль-Тинех, вследствие чего по меньшей мере 10 человек погибли, 20 человек получили ранения, среди них - дети. "По меньшей мере 10 мирных жителей были убиты в результате российского авиаудара по школе, которая была убежищем для укрытия семей, вынужденых покинуть свои дома из-за боевых действий на юго-западе Сирии"/