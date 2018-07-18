Руки, ноги висели на проводах - авиация разбомбила поезд с детьми

18 июля 1941 года произошла трагедия на станции Лычково, в которой погибли 2 тысячи ленинградских детей.
Из Ленинграда (Санкт-Петербург), над которыми нависла опасность блокады, вывезли поезд с 2 тыс. детей. В Лычково поезд разбомбили.
Первая волна эвакуации жителей Ленинграда началась 29 июня 1941 года. Руководители Советского Союза считали, что главная опасность городу угрожает со стороны Финляндии, поэтому многих детей перевозили в Новгородскую область. Там были детские лагеря и дачи. Но получилось так, что тысячи маленьких ленинградцев оказались прямо на линии фронта.
Родители подбегали к вагонам и просили: "Спасите моего ребенка"
Поезд с ленинградскими детьми отправился из Северной Столицы 4 июля. В него посадили 2 тыс. школьников и дошкольников. 7 июля поезд был в Демянску, шел медленно, останавливаясь и пропуская военные эшелоны. По ходу следования детей становилось все больше. Родители подбегали к вагонам и просили: "Спасите моего ребенка". Принимали всех без исключения. Подвижной состав разросся до 12 вагонов, наполненных детьми, воспитателями и медицинскими работниками.
Вечером 17 июля состав прибыл на станцию Лычково. Всю ночь и утро из населенных пунктов на автобусах и машинах подвозили новых детей. После полудня 18 июля на параллельной колее остановился санитарный поезд с ранеными бойцами. Вот как вспоминают те страшные события очевидцы:
"Мальчишки угомонились, только когда заняли места за столами. Мы отправились к своему вагону. Кто залез на нары отдыхать, другие рылись в своих вещах. Мы, восемь девочек, стояли в дверях.
— Самолет летит, — сказала Аня, — наш или немецкий?
— Скажешь тоже — "немецкий"... Его утром сбили.
— Наверное, наш, — добавила Аня и вдруг закричала: — Ой, смотрите, из него что-то сыплется...
От самолета отделились и посыпались вниз небольшие черные зерна. А дальше — все тонет в шипении, грохоте и дыме".
Матери сходили с ума
Снаряды разрывали вагоны с сотнями детей. Один немецкий бомбардировщик сбросил на железнодорожную станцию около 25 бомб. Фрагменты детских тел, оторванные руки, ноги валялись вокруг, висели на телеграфных проводах, деревьях. Солдаты начали собирать погибших и раненых малышей.
В суматохе отступления так и не определили количество погибших. Останки наспех собрали и похоронили на кладбище в деревне Лычково.
Через пару дней на станцию начали приезжать матери. Они сходили с ума, бродили по окрестностям, подрывались на минных полях.
Сердцем приросли к детям
Официально о трагедии ничего не говорили. В газетах лишь сухо сообщили, что в Лычково потерпел неожиданного авиаудара эшелон с детьми. Разбито 2 вагона, убиты 41 человек, среди них 28 ленинградских детей. Однако многочисленные очевидцы, местные жители, сами дети своими глазами видели реальную страшную картину. По некоторым оценкам в тот летний день 18 июля под фашистским обстрелом погибли более 2 тысяч детей.
В советские годы об этой трагедии вообще не упоминали. Только жители деревни Лычково приходили на братскую могилу и ухаживали за ней. Впервые о трагедии написала журналистка Алла Осипова в начале 2000-х.
На сельском кладбище установили памятник, а на платформе монумент "детям, погибшим в годы ВОВ 1941-45 г.г.". На открытие памятника приехали те, кто выжили в тот страшный день. Возле детской могилы похоронили лычковских бабушек Тамару Пименко и Параску Тимухину. Они своими глазами видели обстрел, спасали малышей, собирали и хоронили останки и всю свою жизнь ухаживали за могилой. "Они приросли сердцем к этим детям", - говорили о них местные.
Всего за годы блокады из Ленинграда было эвакуировано около 1,5 миллиона человек, из них около 400 тыс. детей.
На юго-западе Сирии силы РФ нанесли авиаудар, который пришелся на школу в селе Айн-эль-Тинех, вследствие чего по меньшей мере 10 человек погибли, 20 человек получили ранения, среди них - дети. "По меньшей мере 10 мирных жителей были убиты в результате российского авиаудара по школе, которая была убежищем для укрытия семей, вынужденых покинуть свои дома из-за боевых действий на юго-западе Сирии"/
Комментарии