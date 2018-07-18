Руки, ноги висели на проводах - авиация разбомбила поезд с детьми

 
Ексклюзивы
1/5
Политолог рассказал о хорошей и плохой новости со встречи Трампа с Путиным
Политолог рассказал о хорошей и плохой новости со встречи Трампа с Путиным
Просмотров: 2709
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
3 Просмотров: 94828
Осенью Рада может стать импотентной
Осенью Рада может стать импотентной
Просмотров: 756
Кто потерял больше от разоблачения ночных переговоров Сытника и Порошенко
Кто потерял больше от разоблачения ночных переговоров Сытника и Порошенко
1 Просмотров: 1827
"Депутатов вылавливали на улице и в больницах" - как оккупанты устанавливали свою власть в Крыму
"Депутатов вылавливали на улице и в больницах" - как оккупанты устанавливали свою власть в Крыму
1 Просмотров: 1548
Сом или карп: какой рыбы больше едят украинцы
Сом или карп: какой рыбы больше едят украинцы
Просмотров: 873
"Наши ставки очень высоки" - политолог подвел итоги саммита НАТО для Украины
"Наши ставки очень высоки" - политолог подвел итоги саммита НАТО для Украины
Просмотров: 1080
Сколько стоит открыть акваферму
Сколько стоит открыть акваферму
Просмотров: 3861
Гнап назвал три причины, которые побудили пойти в политику
Гнап назвал три причины, которые побудили пойти в политику
2 Просмотров: 747
Порошенко может пойти на спецоперацию, чтобы не попасть в тюрьму
Порошенко может пойти на спецоперацию, чтобы не попасть в тюрьму
2 Просмотров: 8820
Фото
Все фото
27
4
19
5
14
&quot;Я никогда не был счастливее&quot; - человек построил уединенный сказочный дом
"Я никогда не был счастливее" - человек построил уединенный сказочный дом
Держится верхом без седла - сеть порадовало видео искусного собаки-ковбоя
Держится верхом без седла - сеть порадовало видео искусного собаки-ковбоя
На коне, на свадьбе и в коже - в сети высмеивают саммит Трампа и Путина
На коне, на свадьбе и в коже - в сети высмеивают саммит Трампа и Путина
Смертельный рейс МН17: мать погибшего сына назвала виновников авиакатастрофы
Смертельный рейс МН17: мать погибшего сына назвала виновников авиакатастрофы
Фанаты устроили безумную встречу сборной Франции
Фанаты устроили безумную встречу сборной Франции
Видео
Все видео
В России загорелся торговый центр
В России загорелся торговый центр
Как у Гая Ричи: воры украли чемодан с бриллиантами на $1,6 млн
Как у Гая Ричи: воры украли чемодан с бриллиантами на $1,6 млн
Беркут напал на 10-летнюю девочку
Беркут напал на 10-летнюю девочку
Вегана осудили за любовь к свинье
Вегана осудили за любовь к свинье
Модель с обнаженной грудью кормила младенца прямо на подиуме
Модель с обнаженной грудью кормила младенца прямо на подиуме
Интервью
1/5
"Принципиально не смотрел матчи сборной России. Да и не на что там смотреть" - Маркевич
"Принципиально не смотрел матчи сборной России. Да и не на что там смотреть" - Маркевич
2 Просмотров: 1449
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3366
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
41 Просмотров: 25003
"2 млн новых рабочих мест – обоснованная цифра" - глава партии "Основа" Андрей Николаенко
"2 млн новых рабочих мест – обоснованная цифра" - глава партии "Основа" Андрей Николаенко
Просмотров: 1395
"Братья Гадюкины": В творчестве должна быть любовь и секс
"Братья Гадюкины": В творчестве должна быть любовь и секс
Просмотров: 1359
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
16 июля 2018
Просмотров: 1287
Дрова
Не люблю складати дрова. Нуднішої роботи годі знайти. У червні тесть привіз повну вантажівку. Свідомо не хочу дивитися на всю купу — щоб не ...
среда, 18 июля 2018 10:21

Руки, ноги висели на проводах - авиация разбомбила поезд с детьми

  Комментировать

18 июля 1941 года произошла трагедия на станции Лычково, в которой погибли 2 тысячи ленинградских детей.

Из Ленинграда (Санкт-Петербург), над которыми нависла опасность блокады, вывезли поезд с 2 тыс. детей. В Лычково поезд разбомбили.

"Самолет летит"

Первая волна эвакуации жителей Ленинграда началась 29 июня 1941 года. Руководители Советского Союза считали, что главная опасность городу угрожает со стороны Финляндии, поэтому многих детей перевозили в Новгородскую область. Там были детские лагеря и дачи. Но получилось так, что тысячи маленьких ленинградцев оказались прямо на линии фронта.

Родители подбегали к вагонам и просили: "Спасите моего ребенка"

Поезд с ленинградскими детьми отправился из Северной Столицы 4 июля. В него посадили 2 тыс. школьников и дошкольников. 7 июля поезд был в Демянску, шел медленно, останавливаясь и пропуская военные эшелоны. По ходу следования детей становилось все больше. Родители подбегали к вагонам и просили: "Спасите моего ребенка". Принимали всех без исключения. Подвижной состав разросся до 12 вагонов, наполненных детьми, воспитателями и медицинскими работниками.

Автор: spb.aif
  Поезд из 2 тыс. детей разбомбили возле станции Лычково
Поезд из 2 тыс. детей разбомбили возле станции Лычково

Вечером 17 июля состав прибыл на станцию Лычково. Всю ночь и утро из населенных пунктов на автобусах и машинах подвозили новых детей. После полудня 18 июля на параллельной колее остановился санитарный поезд с ранеными бойцами. Вот как вспоминают те страшные события очевидцы:

"Мальчишки угомонились, только когда заняли места за столами. Мы отправились к своему вагону. Кто залез на нары отдыхать, другие рылись в своих вещах. Мы, восемь девочек, стояли в дверях.

— Самолет летит, — сказала Аня, — наш или немецкий?

— Скажешь тоже — "немецкий"... Его утром сбили.

— Наверное, наш, — добавила Аня и вдруг закричала: — Ой, смотрите, из него что-то сыплется...

От самолета отделились и посыпались вниз небольшие черные зерна. А дальше — все тонет в шипении, грохоте и дыме".

Матери сходили с ума

Снаряды разрывали вагоны с сотнями детей. Один немецкий бомбардировщик сбросил на железнодорожную станцию около 25 бомб. Фрагменты детских тел, оторванные руки, ноги валялись вокруг, висели на телеграфных проводах, деревьях. Солдаты начали собирать погибших и раненых малышей.

В суматохе отступления так и не определили количество погибших. Останки наспех собрали и похоронили на кладбище в деревне Лычково.

Автор: spb.aif
  Поезд из 2 тыс. детей разбомбили возле станции Лычково
Поезд из 2 тыс. детей разбомбили возле станции Лычково

Через пару дней на станцию начали приезжать матери. Они сходили с ума, бродили по окрестностям, подрывались на минных полях.

Сердцем приросли к детям

Официально о трагедии ничего не говорили. В газетах лишь сухо сообщили, что в Лычково потерпел неожиданного авиаудара эшелон с детьми. Разбито 2 вагона, убиты 41 человек, среди них 28 ленинградских детей. Однако многочисленные очевидцы, местные жители, сами дети своими глазами видели реальную страшную картину. По некоторым оценкам в тот летний день 18 июля под фашистским обстрелом погибли более 2 тысяч детей.

В советские годы об этой трагедии вообще не упоминали. Только жители деревни Лычково приходили на братскую могилу и ухаживали за ней. Впервые о трагедии написала журналистка Алла Осипова в начале 2000-х.

Автор: spb.aif
  Поезд из 2 тыс. детей разбомбили возле станции Лычково
Поезд из 2 тыс. детей разбомбили возле станции Лычково

На сельском кладбище установили памятник, а на платформе монумент "детям, погибшим в годы ВОВ 1941-45 г.г.". На открытие памятника приехали те, кто выжили в тот страшный день. Возле детской могилы похоронили лычковских бабушек Тамару Пименко и Параску Тимухину. Они своими глазами видели обстрел, спасали малышей, собирали и хоронили останки и всю свою жизнь ухаживали за могилой. "Они приросли сердцем к этим детям", - говорили о них местные.

Всего за годы блокады из Ленинграда было эвакуировано около 1,5 миллиона человек, из них около 400 тыс. детей.

На юго-западе Сирии силы РФ нанесли авиаудар, который пришелся на школу в селе Айн-эль-Тинех, вследствие чего по меньшей мере 10 человек погибли, 20 человек получили ранения, среди них - дети. "По меньшей мере 10 мирных жителей были убиты в результате российского авиаудара по школе, которая была убежищем для укрытия семей, вынужденых покинуть свои дома из-за боевых действий на юго-западе Сирии"/

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Руки, ноги висели на проводах - авиация разбомбила поезд с детьми». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
июля

Руки, ноги висели на проводах - авиация разбомбила поезд с детьми

Самое читаемое
Бритни Спирс обнажила грудь в слишком тесном бюстгальтере
Бритни Спирс обнажила грудь в слишком тесном бюстгальтере
10
 Просмотров: 160120
Мисс Playboy едва прикрыла пикантные места откровенным купальником
Мисс Playboy едва прикрыла пикантные места откровенным купальником
25
 Просмотров: 110773
&quot;Лабутены&quot;, D&amp;G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
24
 3 Просмотров: 94837
В купальнике и без Ирина Шейк стала героиней мужского глянца
В купальнике и без Ирина Шейк стала героиней мужского глянца
9
 Просмотров: 83774
72-летняя Шер ошеломила прозрачным топом на красной дорожке
72-летняя Шер ошеломила прозрачным топом на красной дорожке
27
 Просмотров: 59473
Мир
Британцы объяснили, почему "Новичок" был в бутылке из-под духов
Британцы объяснили, почему "Новичок" был в бутылке из-под духов Просмотров: 657
Россияне получили данные Facebook для влияния на пользователей
Россияне получили данные Facebook для влияния на пользователей Просмотров: 135
Обама пристыдил "политику сильных людей" после саммита Трамп-Путин
Обама пристыдил "политику сильных людей" после саммита Трамп-Путин Просмотров: 711
Выдавал себя за певца ЛНР: французский диджей попал в базу "Миротворец"
Выдавал себя за певца ЛНР: французский диджей попал в базу "Миротворец" Просмотров: 468
"Заметает следы" - Путин ликвидировал лабораторию с секретным ядом
"Заметает следы" - Путин ликвидировал лабораторию с секретным ядом 1 Просмотров: 963
Больше всего комментируют
8
Сторонники Кивы забросали Шабунина зеленкой
7
Путин пришел на встречу с Трампом в обуви с высокими каблуками - фотодоказательство
5
Дочь нардепа на Сардинии сделала пикантное заявление
5
Рада разрешила Ахметову не платить налогов на 3 млрд грн
4
Путин заставляет Трампа ждать
Голосов: 270
Голосование Кто выиграет суперкубок Украины по футболу?
  • 1) "Динамо"
  • 2) "Шахтёр"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua