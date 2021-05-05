РосСМИ выдали своего корреспондента за чеха, который жестко критиковал родину

"Россия 24" выпустила пропагандистский репортаж об отношениях РФ и Чехии. Фото: скриншот с видео

Телеканал "Россия 24" показал в эфире пропагандистский сюжет Кремля об отношениях РФ и Чехии. Российского журналиста выдали за чеха, который критиковал родную страну.

Репортаж под названием "Чешский как иностранный" показали на телеканале.

Российский корреспондент Вадим Муравьев брал интервью у чеха Милоша Флайшганса, который приехал в РФ по работе.

По сюжету, Флайшганс якобы сотрудник чешской компании, работающей в России.

"За шесть лет в России он успел жениться на русской, обзавестись жильем и изучить большой могучий. Его решение уехать из Праги в Москву до сих пор не понимают друзья и родственники", - говорится в репортаже росСМИ.

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Чех критиковал чешские СМИ и власть. Мол в Праге не дают "объективной картины" действительности.

"Мы России докажем что? Что у нас мозгов в голове нет? И как потом дружбу выстраивать?" - говорил он.

В сети выяснили, что Флайшганс самом деле корреспондент МИА "Россия сегодня" в Праге и работает на российские держмедиа.

Он участвовал в программе форума "Ливадия", который проходил в Санкт-Петербурге в 2019 и 2020 годах. Также в 2018 году Флайшганс был гостем программы "Иностранности" радиостанции "Москва FM".

Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний назвал российской пропагандой русскоязычный сериал "Паломница", который выпускает жена Виктора Медведчука Оксана Марченко.