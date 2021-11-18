Россию впервые попала в список стран, нарушающих религиозные свободы

Госсекретарь США Энтони Блинкин во время визита в столицу Кении Нейроби 17 ноября / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен обнародовал в среду, 17 ноября, новый список стран, систематически нарушающих религиозные свободы.

Помимо Ирана, Саудовской Аравии и Китая, которые давно попадают в этот "черный список", впервые в него внесли Россию. Об этом идет речь в пресс-релизе Госдепартамента США.

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В список в 2021 году, который ежегодно публикует Госдепартамент, попали Бирма, Китай, Эритрея, Иран, Северная Корея, Россия, Саудовская Аравия, Таджикистан и Туркменистан. Америка считает их "странами, вызывающими особую обеспокоенность" по поводу "систематических, продолжающихся и грубых нарушений свободы вероисповедания".

По сравнению с прошлым годом из списка исключили Нигерию. Такой же список негосударственных субъектов включает в основном террористические организации, в том числе "Аш-Шабаб", "Исламское государство", "Талибан" и сирийскую "Хайят Тахрир аш-Шам".

Причина включения России не указана, но США неоднократно критиковали Москву за преследование свидетелей Иеговы. Их деятельность запретили в России в 2017 году как "экстремистскую", а в октябре этого года суд приговорил четырех иеговистов за "экстремизм" к срокам от 3,5 до 8 лет лишения свободы.

"Слишком много мест по миру все еще видим, где страны преследуют, арестовывают, угрожают, заключают в тюрьму и убивают людей только потому, что они пытаются жить, согласно своим верованиям. Нынешняя администрация Белого дома привержена продвижению прав каждого человека на свободу религии и убеждений, в том числе путем противодействия и борьбы с нарушителями этого права", - говорится в заявлении Блинкена.

Россия совершит трагическую ошибку, если вторгнется в Украину, - сказал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.