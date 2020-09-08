Россию следует наказать - премьер Польши об ситуации с Навальным

Польша ожидает жесткие санкции против России за отравления Навального. Фото: REUTERS

Варшава пытается усилить давление на Германию с целью остановки газопровода "Северный поток-2" после отравления российского оппозиционного лидера Алексея Навального, и ожидает жесткие санкции против России.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает Bloomberg.

"Путин угрожал вмешательством в Беларусь, а то, что он сделал с Навальным вообще должно стать последним звонком для пробуждения Германии. Россию следует наказать, и по этому примеру нужно ввести мощные санкции и ответные реакции", - сказал Моравецкий.

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Из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального, США объявили о новых санкциях против России. В Германии сообщили, что Навального отравили "новичкам". Тогда о санкциях заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Элиот.