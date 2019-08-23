Россию поймали на исторической лжи

23 августа 1939 подписавшего Пакт Молотова-Риббентропа. Фото: wikipedia.org

Российская миссия ОБСЕ и МИД РФ начали распространять ложную информацию о том, что во Второй мировой войне якобы виновны Польша, Англия и Франция.

"Если вы думаете, что видели максимум цинизма в исполнении российских дипломатов, то нет. Российская миссия в ОБСЕ пишет, что во Второй мировой войне виновата Польша. Потому что она в 1934-м подписала соглашение с Гитлером. Российский МИД, в свою очередь, заявляет, что в войне виноваты Англия и Франция. Потому что они подтолкнули СССР к пакту с Гитлером в 1939-м и думали, что их война обойдет", - написала в Facebook директор по корпоративным коммуникациям "Нафтогаза Украины" Елена Осмоловская.

Официальные структуры страны-агрессора продвигают это под хэштегом #truehistory (правдивая история). Целью такой активности является создание впечатления, что "не все так однозначно" к юбилею Пакта Молотова-Риббентропа.

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"Мне это напоминает школьный буллинг. Вот есть такое гадское ребенок, плохо, закомплексованное, которое получает всех вокруг и особенно травит слабых. Учителя разводят руками, потому что за ребенком влиятельные родители, которые платят школе, лично директору и завучу. Ученики скрываются или прислуживают, чтобы их не трогали. Если изменить школу не вариант, а полиция предлагает договариваться, какие есть варианты?" - возмущается Осмоловская.

23 августа 1939-го Советский Союз и нацистская Германия подписали соглашение о ненападении, получивший название Пакта Молотова-Риббентропа. По этому соглашению стороны обязывались воздерживаться от нападения друг на друга и соблюдать нейтралитет в случае, если одна из них становилась объектом военных действий третьей стороны. К тексту договора прилагался секретный дополнительный протокол.