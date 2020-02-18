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вторник, 18 февраля 2020 18:33

Россию обязали выплатить $ 50 млрд акционерам ЮКОСа

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Россию обязали выплатить $ 50 млрд акционерам ЮКОСа
Суд в Нидерландах восстановил свое распоряжение. Фото: YouTube

Апелляционный суд Гааги возобновил распоряжение международной арбитражной коллегии к России выплатить $ 50 млрд компенсации акционерам бывшей российской нефтяной компании ЮКОС.

Компенсацию также должны выплатить опальному олигарху Михаилу Ходорковскому, сообщает "Радио Свобода".

Решение о компенсации в 2014 году вынес Постоянный арбитражный суд в Гааге. Через два года местный суд в Нидерландах отменил его.

15 лет назад акционеры обратились в Международный арбитраж по поводу давления на компанию с целью довести ее до банкротства и устранить руководство.

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Россия может обжаловать решение Апелляционного суда, обратившись в Верховный суд Нидерландов.

Компания ЮКОС была основана бизнесменом Ходорковским. Он был осужден за финансовые преступления в России.

В 2016 году Ходорковский, который сейчас живет в Лондоне и занимается общественно-политическим движением "Открытая Россия", вернулся в список 200 самых богатых бизнесменов России по версии журнала Forbes. Издание оценило его состояние в 500 млн долл.

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