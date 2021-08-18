Россию назвали главной угрозой безопасности

Россия представляет основную угрозу для национальной безопасности и целостности США.
Об этом заявил председатель северного командования ВС США Глен Ванхерк во время онлайн-выступления в центре стратегических и международных исследований.
"Россия представляет первоочередную военную угрозу нашей родине. Они развивают средства, которых не было еще 20 лет назад", - сообщил генерал.
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РФ продвинулась в развитии и исследовании ракетных вооружений и строительстве бесшумных подводных лодок.
У России также есть "продвинутые средства" в кибернетической и космической сферах, подчеркнул Ванхерк.
Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн убежден, что действия российского руководства представляют большую угрозу глобальной безопасности, нежели преступления террористической группировки "Исламское государство".
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