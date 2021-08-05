Россиянин выбросил из окна 2-летнего сына - подробности

В Москве 24-летний мужчина выбросил 2-летнего сына из окна.

5 августа полиция задержала злоумышленника. Видео инцидента опубликовали в Telegram Life.Shot.

Событие состоялось на ул. Шумилова поздно вечером. Мужчина укладывал сына спать в квартире своей матери на пятом этаже. Женщина на кухне занималась домашними делами. Она услышала крик из спальни, а когда зашла - увидела, что натворил сын.

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Мальчик упал на асфальт. К нему подбежали прохожие, сразу вызвали "скорую". В это время отец выбежал из подъезда в трусах и майке и направился в неизвестном направлении.

Автор: LIFE SHOT По предварительной информации, мужчина был в неадекватном состоянии

Сейчас ребенок в тяжелом состоянии в больнице. У него диагностировали многочисленные травмы, в том числе ушиб головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, кровоизлияние в мозг, ушиб легкого. Также он получил переломы ребер, закрытый перелом шейки бедренной кости и нижней трети бедренной кости со смещением.

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