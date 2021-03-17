Россиянин прыгнул с высоты 27 м с прикрепленным к ягодицам канатом

Аид Аидов прикрепил к ягодицам канат и прыгнул с моста. Фото: скриншот с видео

Экстремал и любитель банджи-джампинга из России Аид Аидов прыгнул с высоты 27 м с прикрепленным к ягодицам канатом.

Видео своего прыжка мжчина опубликовал в Instagram.

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Координировали действия Аидова 4 человека. На видео видно, как парень прыгает вниз.

По словам экстремала, он давно практикует подвешивание за кожу и характеризует себя, как "отбитого на всю голову".

В Никополе Днепропетровской области мужчина только в трусах и с шарфом на шее катался на велосипеде.