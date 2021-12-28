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Россиянин получил 11 лет тюрьмы за озвучку Telegram-канала

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Россиянин получил 11 лет тюрьмы за озвучку Telegram-канала
В Беларуси к 11 годам лишения свободы приговорили россиянина за озвучку оппозиционного канала. Фото: pixabay.com

В Минске суд приговорил гражданина России 21-летнего Егора Дудникова к 11 годам лишения свободы за поддержку белорусской оппозиции.

По версии следствия, Дудников администрировал Телеграмм-канал "Отряды гражданской самообороны Беларуси", который белорусские власти считают террористическим. Мужчина озвучивал аудиозаписи с критикой белорусских властей, пишет "Интерфакс".

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За это россиянина обвинили в разжигании вражды и призывах нанести ущерб национальной безопасности Беларуси.

Дудников жил в Минске и занимался озвучиванием мультфильмов и рекламных роликов. Он был задержан 5 мая. С тех пор он находился в СИЗО КГБ. Начавшийся 20 декабря суд проходил в закрытом режиме.

14 декабря в Беларуси мужа лидера оппозиции Светланы Тихановской блогера Сергея Тихановского приговорили к 18 годам колонии строгого режима.

В Беларуси "экстремистскими" признаны более 100 Telegram-каналов. Подавляющее большинство из них имеют политическую тематику и критикуют деятельность самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Крупнейший из признанных "экстремистскими" Telegram-канал Nexta Live насчитывает 989 тыс. подписчиков.

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Дата
28
декабря

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