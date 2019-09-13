Россияне заявили, что 8-летняя война в Сирии закончилась

Россия участвует в военных действиях в Сирии. Фото: Muhammad Qurabi al-Ghazal

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что война в Сирии закончилась.

"Война в Сирии действительно закончилась. Страна постепенно возвращается к нормальной мирной жизни. Отдельные очаги напряженности сохраняются только на территориях, неподконтрольных правительству Сирии, как, например, Идлиб и восточный берег реки Евфрат", - сказал он в интервью газете "Труд" 13 сентября.

Лавров сообщил, что главная задача теперь - предоставление гуманитарной помощи и урегулирования политического кризиса в стране.

Несмотря на это, в начале сентября СМИ сообщили о гибели трех российских военнослужащих в Сирии. Министерство обороны России опровергло эту информацию.

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Война в Сирии длится 9 лет. В ней погибло более 370 тыс. человек, миллионы были вынуждены переехать.

Россия поддерживает силы президента Сирии Башара Асада.

13 мирных человек погибли и еще 20 получили ранения из-за российского авиаудара по одной из сирийских деревень в идлибской зоне. Об этом заявил глава Управления гражданской обороны Идлиба Мустафа Хадж Юсуф.