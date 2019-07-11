Россияне устроили драку на кладбище

Охранники не хотели пускать процессию. Фото: Youtube

В поселке Кузьмолово Всеволжске района Ленинградской области на кладбище произошла стрельба.

Охранники пытались не пропустить на территорию кладбища процессию с гробом, сообщает ТСН.

Родственники покойной 55-летней женщины и работники ритуального агентства продавили забор из охранников. В качестве тарана использовали гроб. В какой-то момент толкотни гроб чуть не упал. Один из охранников выстрелил в воздух из пистолета, которым угрожал процессии.

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На место событий вызвали полицию. Они доставили в участок охранников, работников администрации кладбища и наиболее активных родственников умершего. Директор муниципальной службы охраны пояснил, что охранники требовала показать разрешение на захоронение. Работники ритуальной компании подчеркивают, что их фирма легально работает на этом кладбище с 1994 года, а попытка заблокировать похороны является провокацией.

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