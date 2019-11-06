Россияне требуют масштабных изменений в стране

Лишь 8% россиян все устраивает в РФ. Фото: ua-energy.org

С лета 2017 количество россиян, которые хотят полномасштабных изменений в стране, увеличилась с 42% до 59%.

Сторонников "незначительных перемен" стало меньше - 31% вместо 41% два года назад, говорится в совместном исследовании "Левада-центра" и Московского центра Карнеги.

Каждый четвертый выступил за повышение общего уровня жизни (24%), среди других популярных вариантов - смена президента и правительства (13%), снижение тарифов ЖКХ (11%), борьба с коррупцией (10%) и увеличение доступности медицины (9%) . "Оставить все как есть" предлагают 8% опрошенных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцы относятся к России хуже, чем россияне к Украине

"Люди скорее говорят о том, что они хотели бы получить "на выходе", чем о том, как этого добиться", - отметили в центре Карнеги.

В оккупированной русскими Евпатории детская военизированная организация "Патриот" проводит опрос среди школьников. В тексте анкеты присутствуют вопрос о том, собираются ли дети в дальнейшем служить в российской армии.