Россияне требуют масштабных изменений в стране

С лета 2017 количество россиян, которые хотят полномасштабных изменений в стране, увеличилась с 42% до 59%.
Сторонников "незначительных перемен" стало меньше - 31% вместо 41% два года назад, говорится в совместном исследовании "Левада-центра" и Московского центра Карнеги.
Каждый четвертый выступил за повышение общего уровня жизни (24%), среди других популярных вариантов - смена президента и правительства (13%), снижение тарифов ЖКХ (11%), борьба с коррупцией (10%) и увеличение доступности медицины (9%) . "Оставить все как есть" предлагают 8% опрошенных.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцы относятся к России хуже, чем россияне к Украине
"Люди скорее говорят о том, что они хотели бы получить "на выходе", чем о том, как этого добиться", - отметили в центре Карнеги.
В оккупированной русскими Евпатории детская военизированная организация "Патриот" проводит опрос среди школьников. В тексте анкеты присутствуют вопрос о том, собираются ли дети в дальнейшем служить в российской армии.
Комментарии