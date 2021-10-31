Россияне снова стягивают войска к границам Украины - Washington Post

Военные учения "Запад-2021" / Reuters

Россияне снова стягивают войска к украинским границам.

Это тревожит чиновников в США и Европе, сообщает РБК со ссылкой на издание Washington Post.

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"Официальные лица в США и странах Европы фиксируют опрокидывание российских войск в границу с Украиной. Собеседники издания сообщили, что видят необычные перемещения техники и военных на западном фланге Росси", - говорится в публикации.

Это усилило опасения, возникшие в апреле, когда страны Запада призвали Россию увести военных от украинских границ.

В последние дни в соцсетях появились видеозаписи, на которых показаны российские военные эшелоны и автоколонны, везущие технику на юг и запад России, пишет WP.

В США и ЕС фиксируют перемещение войск по завершении российско-белорусских учений "Запад-2021". Они прошли 10-15 сентября на 14 полигонах в обеих странах.

Базирующиеся в Новосибирске силы 41-й армии России присоединились к группе у украинских границ вместо того, чтобы вернуться в место своей дислокации. Аналогичная ситуация с 1-й гвардейской танковой армией – из-под Москвы ее перебросили в сторону Украины.

29 октября русско-оккупационные войска 19 раз нарушили режим прекращения огня. В частности, однажды с применением запрещенного вооружения.