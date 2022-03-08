Россияне разбомбили консульство Албании

МИД Албании осудил нападение Фото: Главком

В результате ракетных ударов разрушили почетное консульство Албании в Харькове. Это случилось 6 марта вечером.

Консульство подтвердило нападение. Они уточнили, что персонал в безопасности. Жертв, к счастью, нет, пишет Euractiv.

Накануне Россия включила Албанию в свой "список врагов" вместе с Черногорией и Северной Македонией. Еще туда входят ЕС, США, а также Великобритания, Канада, Австралия, Япония, Швейцария и Новая Зеландия.

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МИД Албании осудил нападение.

В России составили список "недружественных" стран. Он стал зеркалом кремлевских фобий и паранойи. Среди врагов США, Великобритания, Канада и Австралия. Миф о противостоянии с англосаксами, их заговор против РФ – основа российской идеологии. В списке также Литва, Эстония, Латвия, Украина, Грузия, Польша и Чехия. Бывшие колонии и сателлиты. Мол, Россия их уволила, отстроила и накормила, а они неблагодарные убежали и клевещут на щедрого старшего брата. Пытаются исподтишка укусить как можно больнее.